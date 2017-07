Másfél milliárdból fejlesztenék a Maty-éri olimpiai központot

Referencia az ócsai lakópark

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította a kormány a Szegedi Olimpiai Központ fejlesztését, ezért nemrégiben a beruházás megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről döntött, különös tekintettel a 2019-ben a Maty-éren megrendezendő gyorsasági kajak-kenu világbajnokságra. Az erről szóló kormányrendelet nemrégiben jelent meg a Magyar Közlönyben.

A kormány határozott arról, hogy a beruházás lebonyolítója és kizárólagos építési műszaki ellenőre a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.,

A pénz már az ablakban, de egyelőre még nem tudni, milyen változásokat hoz a Maty-éri központban az 1,6 milliárd forint.

amely honlapján a projektjei között tünteti fel többek között a debreceni, a diósgyőri és a székesfehérvári futballstadion rekonstrukcióját, valamint az ócsai szociális családiház-építési programot. Egyúttal arról is határozott a kormány, hogy a beruházás építtetője a Nemzeti Sportközpontok (NSK).A közlönyben a beruházással kapcsolatban többek között az is olvasható, hogy nem kell lefolytatni építészeti-műszaki tervpályázati eljárást, és településképi bejelentési eljárásnak nincs helye. A kormány határozatában azonnali hatállyal mentesítette a Maty-éri fejlesztés vonatkozásában az eszközbeszerzési tilalom alól a Nemzeti Sportközpontokat, így az állami szervezet zöld utat kapott autó, telefon és egyéb informatikai eszközök vásárlásához. A kormány ugyanis még 2013-ban határozott úgy, hogy az irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervnél „beszerzési tilalmat rendel el a beruházások keretében – kivéve kis értékű tárgyi eszköz – történő informatikai eszközök beszerzése, létesítése, valamint az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítésén belül a bútorok, személygépjárművek és telefon beszerzése vonatkozásában". Ez alól most felmentették az NSK-t.

800+835 millió

Jóléti tóval indult

A kormány határozatában felhívta a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Maty-éri központ fejlesztésére már rendelkezésre álló 800 millió forintról kössön támogatási szerződést a Nemzeti Sportközpontokkal, valamint felhívta a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, közösen gondoskodjanak arról, hogy 2018-ban 835,8 millió forint álljon rendelkezésre a Szegedi Olimpiai Központ fejlesztéséhez. Ebben a kormányhatározatban szerepel még az is, hogy 216 millió forintot biztosítanak az általános forgalmi adó megfizetésére a Nemzeti Sportközpontoknak.Természetesen megkérdeztük a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-t és a Nemzeti Sportközpontokat, aláírták-e már a 800 millió forintos támogatási szerződést, milyen fejlesztéseket terveznek a Maty-éri központban, és mikor kezdődik a beruházás, de lapzártánkig nem kaptunk választ a kérdéseinkre.Tavaly több cikkben is foglalkoztunk a Maty-éri fejlesztéssel, amely furcsa csavarokat vett (2016. október 21.: Füstbe ment terv; 2016. október 29.: Képzelj el egy kajak-kenu pályát!; 2016. november 14.: Maty-éri evezőspálya: nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal). Megírtuk, tavaly szeptember 14-én nyílt építészeti pályázatot hirdetett a Maty-éri evezős központ fejlesztésére a Magyar Művészeti Akadémia (MMA). Kijelölték a bírálóbizottságot, és kitűzték november 11-ére a pályázatok beadásának határidejét. Majd október 5-én leállították a pályázatot – mint később kiderült, azért, hogy ne befolyásolják az egyre konkrétabb fejlesztési elképzeléseket –, amelyen a kiírás szerint uszodát, hidat és jóléti tavat kellett volna tervezniük az építészeknek a Maty-érre.Az MMA október végén megjelent új pályázati kiírásában már céltornyot kellett tervezniük az építészeknek egy képzeletbeli kajak-kenu pályára, amit akár Szegeden is felállíthatnának. Hogy ebből mi lett, nem találtuk nyomát. Az viszont biztos, tavaly novemberben a Nemzeti Sportközpontok azt a választ adta a Délmagyarországnak, hogy „a Szegedi Olimpiai Központ fejlesztésével kapcsolatban egy átfogó koncepció elkészítése van folyamatban".