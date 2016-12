Másodfokon is nyertek a leváltott vezetők

A két közgazdász 2012-ben vállalt szerepet a ma már Pillérként ismert pénzintézet irányításában. Kibontakozási tervet készítettek, ezt elfogadta a Takarékbank, a Magyar Nemzeti Bank és a szövetkezet összes döntéshozó fóruma. Közvetlenül ezután az igazgatóságtól felmondólevelet kaptak. 2015 márciusában utódaik levélben arról tájékoztatták a tagságot, hogy a leváltott vezetők az üzletmenetet érintő szakmai és vezetési hibákat követtek el. Az elbocsátottak közül Móczó és Ézsiás pert indított , becsületsértés és jó hírnév megsértése címén.A felperesek első fokon is nyertek, majd a Szegedi Ítélőtábla is megállapította, hogy tényleg alaptalanul sértették meg a jó hírnevüket. A kihirdetés napján, szeptember 30-án jogerőssé vált ítélet a pénzintézetet arra kötelezi, harminc napon belül küldjön levelet a tagságnak, cáfolva korábbi állításait. Móczó István javára 500 ezer forint kártérítést is megállapított az ítélőtábla, csak ő kért ilyet, Ézsiás, mint lapunknak mondta, csak annyit akart, legyen „papírja" arról, hogy nem mondtak róla igazat. Mivel a határidő lejárt, és nem történt semmi, a felperesek most az ítélet végrehajtását kezdeményezték, és panaszt tettek a Magyar Nemzeti Banknál is.A Pillér Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetője, Görög Tibor kérdésünkre azt felelte, az ítéletet írásban november 22-én vették kézhez. Bár az elsőfokú határozathoz képest Móczó István sérelemdíját megfelezte az ítélőtábla, és ügyvédi költséget is kell neki fizetnie, így mérsékeltebb ítélet született, ezzel sem ért egyet a Pillér, emiatt a Kúriához fordul.