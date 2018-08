Másodfokú riasztást adtak ki a megyére

Az alacsonytól az extrémig összesen öt kategóriába sorolják a parlagfű pollenkoncentrációját. Az egyes szintek az allergiásoknak is jelzik, mikor számíthatnak tüneteik súlyosbodására.Szigeti Tamás, az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) Levegőhigiéniás és Aerobiológiai Osztályának vezetője lapunkat arról tájékoztatta, hogy az Alföld nagy részén, így Csongrád megyében is szombaton érte el a nagyon magas szintet a parlagfű pollenterhelése a levegőben – azaz elérte a másodfokú riasztás szintjét. Emiatt az allergiások számíthatnak rá, hogy a tüneteik súlyosbodnak.– Parlagfű esetében a legmagasabb pollenkoncentrációra augusztus utolsó hetében lehet számítani. Ez várhatóan eléri az extrém magas koncentrációt is az ország bizonyos területein – tudatta a szakember. A parlagfű egészen szeptember végéig virágzik, így az arra allergiások még hosszú hetekig nem lélegezhetnek fel.– Fontos, hogy csak kora reggel vagy az esti órákban tartózkodjanak a szabadban a parlagfűre allergiások, a növény a pollenjeit ugyanis elsősorban a délelőtti órákban szórja – javasolta. Természetesen más allergének is tüneteket okoznak nyáron. Szigeti Tamástól megtudtuk, jelenleg a csalán- és az ürömfélék virágoznak.Az OKI Levegőhigiéniás és Aerobiológiai Osztályának vezetője elmondta, már a szezon előtt néhány nappal szükséges az allergiásoknak elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, amiről szakorvossal érdemes konzultálni, hiszen egyénenként változik, kinél mivel lehet a tüneteket a leghatékonyabban csökkenteni.Jó tudni, hogy az OKI idén a parlagfű pollenkoncentrációjáról már térképes előrejelzést is készít, a https:// efop180.antsz.hu címen napi szintre lebontva, térképen jelzik, melyik riasztási szint van érvényben.