Másodjára lett az év óvodája a Földmíves utcai

– Nincs másik óvoda, amely ekkora munkát fektetne a környezetvédelembe és annak népszerűsítésébe, ezért hosszabbítottam meg a tavaly kiérdemelt címét – magyarázta Bartáné Tóth Mária, a Szegedi Óvodák Igazgatóságának vezetője, tavaly után miért ítélte idén is a Földmíves utcai óvodának Szegeden Az év óvodája címet. Mint mondta, büszke arra, hogy van egy ilyen elhivatott intézmény a városban, amely ráadásul a régióban egyetlenként örökös zöld óvoda címet is kapott már. A díjat egyébként egy éve alapította azzal a céllal, hogy kiemelje a város 47 intézményéből azt, amely a nevelő munkán túl valami pluszt is vállal.– A városi pedagógiai programon belül minden óvodának van helyi gyakorlata. Mi a környezeti nevelést választottuk, hiszen a mai világban nagyon oda kell figyelni Földünk védelmére, és ezt a legideálisabb a felnövekvő generáció szemléletformálásával megalapozni – mesélt a kezdetekről Biténé Harmat Erika intézményvezető. Mint mesélte, a gyerekek mellett és rajtuk keresztül a szülőket is igyekeznek „nevelni". – Sok visszajelzést kapunk, hogy az óvodához hasonlóan már otthon is például szelektíven gyűjtik a hulladékot, vagy odafigyelnek, hogy ne csöpögjön a csap. És sok családi programunk is van, ahol a felnőttek is betekinthetnek környezettudatos mindennapjainkba.Az óvodában természetesen minden zöld ünnepet megtartanak, emellett azonban számos olyan programot is szerveznek, amely a tematikába illeszkedik. A gyerekek virágokat ültettek az udvarra, sziklakertet gondoznak, amelynek tavában teknősök élnek, idén fűszerkertet telepítettek, és a tervek között az is szerepel, hogy idényzöldségeket is termesztenek majd az ovi udvarán.– Szegeden nincs másik zöld óvoda rajtunk kívül, ezért a program Csongrád megyei népszerűsítésében is részt veszünk. Idén konferenciát is szerveztünk annak érdekében, hogy mások is vállalják fel ezt a küldetést – mondta el az óvodavezető.