Mással nem helyettesíthető gyógyszer lett hiánycikk, szegedi olvasónk 19 gyógyszertárat járt végig

Kónya Ferenc kénytelen takarékoskodni a gyógyszerével, mert ha kifogy, nem tudja pótolni.

Fotó: Kuklis István

Kónya Ferencnek azt mondták a patikákban, hogy leghamarabb a jövő hónapban tudnak szállítani belőle a nagykereskedők. Kőhegyi Ferenc, a Csongrád Megyei Gyógyszerészkamara elnöke viszont ezt nem tudta megerősíteni. Mint mondta, csak annyi információval rendelkeznek, hogy jelenleg nem elérhető.

– Még a hétre elég a gyógyszerem, de csak úgy, hogy feleannyit veszek be belőle, mint kellene. Hogy aztán mi lesz, még nem tudom – mondta Kónya Ferenc. A férfi azzal hívta fel szerkesztőségünket, hogy olyan patikaszer lett hiánycikk, melynek nincs helyettesítő készítménye.– Múlt héten voltam felülvizsgálaton az endokrinológián, akkor rendelte el az orvos, hogy az eddigi mennyiség dupláját szedjem a Propycilből – mesélte a férfi, aki szívbetegség miatt kapott évekkel ezelőtt egy jódtartalmú gyógyszert, mely a pajzsmirigyét tette tönkre. Az említett gyógyszert emiatt kellene szednie, csakhogy amikor ki akarta váltani a receptet, azzal szembesült, hogy nincs. – Tizenkilenc gyógyszertárat jártam végig Szegeden és környékén, már sehol nem volt belőle – panaszkodott Ferenc, aki egyelőre megoldást sem talál problémájára.– Napi négy szem helyett kettőt veszek be, így kitart még a hétre. Mivel mást nem tudnak a patikában adni helyette, újra vissza kellene mennem az endokrinológiára, de valószínűleg hamarabb pótolják a készítményt, mint hogy oda időpontot kapjak. Így abban maradtunk a háziorvosommal, hogy a korábban szedett gyógyszert váltsam ki ismét, amit lecseréltek a Propycilre, mert még az is jobb, mint ha hetekig nem szedek semmit.– Ez nem egy keresett gyógyszer, a mi hódmezővásárhelyi patikánkban például egy év alatt 10 dobozt adtunk el belőle. Viszont mivel nincs generikus készítménye, ez a hiány nagy problémát jelent azoknak, akik erre vannak beállítva.A pajzsmirigy-túlműködés szapora szívverést, nehézlégzést, magas vérnyomást okoz. Kónya Ferenc úgy fogalmazott, már most is 50 méterre van csak hitelesítve, nagyjából annyit tud sétálni, mielőtt fulladni kezd. Állapotát azonban derűsen kezeli. Mint mondta, maximum ezentúl még többet üldögél.