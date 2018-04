Massenet Hamupipőkéje a New York-i Metropolitan Operából Joyce DiDonatóval

Fotó: Metropolitan Opera

A 19. század végének népszerű francia komponistája – akinek Wertherét néhány éve lelkesedéssel fogadta a szegedi mozi közönsége is – 1899-ben mutatta be a maga Hamupipőkéjét. Ez ugyan nem lett olyan népszerű, mint Rossini azonos című, Szegeden is jól ismert operája, ám jobban ragaszkodik az eredeti Charles Perrault-történet tündérmese jellegéhez. A világsztár koloratúrmezzo, Joyce DiDonato 2011-ben mutatkozott be a címszerepben a londoni Covent Garden színpadán – akkori teljesítményét felsőfokú jelzőkkel illették a kritikusok, így ideje volt, hogy a Metben is megismételje parádés alakítását. Pár éve láthattuk már őt Hamupipőkeként a Rossini-opera címszerepében is. Mostani partnerei: Kathleen Kim, Alice Coote, Stephanie Blythe és Laurent Naouri, az előadást a francia operák specialistája, Bertrand de Billy vezényli.