Mást mond a MÁV nekünk, és mást a vakoknak - esélyegyenlőség 2017-ben

Jampi, a vakvezető kutya: letépte a körmét a vonatlépcső. Hogyan utazhat biztonságosan, aki nem lát? Fotó: Frank Yvette

Hogyan utazhat vonaton biztonságosan, aki nem lát? Erről kérdeztük a MÁV-ot, miután nemrég leszállás közben a vonat lépcsőjének rácsa letépte egy vakvezető kutya körmét (2017. november 6.:A válasz szerint a MÁV úgy fejleszti pályaudvarait, járműveit, hogy azok akadálymentesek legyenek. Szegeden már ilyen az állomás összes szolgáltatása, a nemrég felújított békéscsabain is Braille-feliratokkal jelölik a peronokhoz vezetők lépcsők kapaszkodóit, az akadálymentes ajtók nyitókapcsolóit, az új telepítésű jegykiadó automatákon a kezelés módját.

– Bemutatkoztam, megkérdeztem, hogy kérhetek-e segítséget. Azt mondta az ügyintéző hölgy, hogy csak kerekesszékes utas kérhet. Mondtam, hogy mi más tájékoztatást kaptunk a kommunikációs osztályról. Felolvastam. Erre a hölgy azt mondta, az ügyeletest lehet keresni. Nem látom, hol van az ügyeletes, mondtam, mire úgy felelt, hogy ha tudom, melyik vonattal szeretnék menni, akkor tájékoztathatja a menetirányítót.

A konkrét kérdésre a vasúttársaság azt válaszolta, hogy „az állomási és vonatkísérő személyzet köteles be- és kiszállásnál, valamint az utazás során kiemelt figyelmet fordítani és minden szükséges segítséget megadni a fogyatékkal élő utasoknak". Aki külön segítséget kér, az utazás előtt legalább 48 órával jelentse ezt be a MÁV ingyenesen hívható, 06-80/630-053-as esélyegyenlőségi telefonszámán. Az állomás területén nem tudnak segíteni a közlekedésben, de a vonatnál igen, és akik a szerelvényen dolgoznak, „kiemelt figyelmet fordítanak a fogyatékkal élők utazásának elősegítésére, minden tőlük elvárható emberi segítséget megadnak az érintett utasainknak a vonatról történő le- és felszálláskor".– A jó szándékot nem vonom kétségbe, de az, hogy „kiemelt figyelmet fordítanak" ránk, lila köd, nem szolgáltatás. Mi, akik utazunk, ezt megtapasztaltuk. A szolgáltatás azt jelenti, hogy mindenki mindenkor ugyanazt kapja – érvelt Ballai Anna Mária, a Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesületének elnöke, amikor a MÁV válaszát elküldtük neki is. A civil szervezeti vezető felhívta az említett esélyegyenlőségi telefonszámot.Legutóbbi cikkünkben írtunk arról, hogy a helyzetet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztályának Vasúti Szakigazgatási Szerve egy másik látássérült hölgy panasza alapján közigazgatási eljárásban kivizsgálta. Olyan határozatot hozott, hogy a MÁV-START Zrt. 90 napon belül teremtse meg a feltételeket ahhoz, hogy minden fogyatékkal élő segítséget kérhessen.. A minisztérium az ügyintézőtől kapott információ szerint egy hónapot vár, majd ellenőriz.