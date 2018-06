Mától nyári időszámítás a tömegközlekedésben! Így változik a menetrend és a jegyár Szegeden

Olcsóbban vehetünk érintős bankkártyával jegyet. Fotó: Frank Yvette

Mától már élesben működnek a tömegközlekedési eszközökön a fedélzeti jegykiadó automaták, így az árak is változnak: 400 forint helyett 370 forintért vásárolhatunk jegyet bankkártyánkkal néhány érintéssel, ám a sofőröktől ettől az időponttól drágábban, 450 forintért. Mint ismert, már a rendszer tervezési időszakában elhangzott, hogy a fedélzeti jegyautomatás rendszer életbelépése után a sofőrök drágábban árulják a jegyeket, a közgyűlés szakbizottsága döntött arról, hogy a nyári menetrend életbelépésétől élesedjen a rendszer.Az automatákból az időalapú, azaz 24, illetve 72 órás jegyek változatlan áron vásárolhatók, 1040, illetve 2600 forintért. Érdemes tudni, hogy ezeket a jegytípusokat sem kell külön érvényesíteni, azaz megvásárlásuktól kezdve ketyeg az egy- és háromnapos időtartam, amíg utazhatunk velük.Június 16-ától életbe lép a szünidei menetrend is, ami azzal jár, hogy nőnek a követési idők, továbbá kisebb utas-befogadóképességű járművekkel is gyakrabban találkozhatnak az utasok. Mivel a járatok indulási időpontja is eltolódhat néhány percet, aki időre megy, annak érdemes előzetesen megnéznie a menetrendet.