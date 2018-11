Mától ügyeletben a dolgozók és a hóeltakarító gépek Szegeden - Készen áll a télre a Környezetgazdálkodás

1000 tonna só, 260 tonna marosi homok, illetve 500 tonna marosi homok és útszórósó-keverék, valamint 12 nagygép, 4 rakodó és 1 ügyeletes gépkocsi – mind a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. kezeléséhez tartozó közutak síkosságmentesítéséért. A járdák sem maradnak havasan, 34 tonna kalcium-klorid és 11 kisgép távolítja majd el a csúszós csapadékot. Hétvégétől ügyeletben vannak a gépek és a dolgozók is.



– A járdák, kerékpárutak hatékonyabb tisztítása érdekében két új Mercedes gépet is beszereztünk mintegy 50 millió forintból, a hozzájuk tartozó adapterekkel, sószórókkal és állítható ekékkel. Az utóbbiak a mozgástereken tágítanak, ez azért fontos, mert olyan földrészeket is meg kell dolgoznunk, amelyek csak ezzel járhatók. Mindemellett komfortosabbak is, nem mindegy, hogy a dolgozó nyolc órán keresztül milyen gépben teljesíti a munkát, ezek már túlnyomásosak, nem száll be a por. Fontos a többféle jármű, hiszen a burkolattípusok is eltérőek, nem mindegy, milyen súlyú gépekkel dolgozunk, mennyire roncsoljuk az utakat – magyarázta Makrai László ügyvezető igazgató.



Először az első- és másodrendű utakon lesz hókotrás, tehát a fő- és tömegközlekedési útvonalakon, a Belvárosi hídon, a Tisza Lajos körút és a sugárutak, illetve a Nagykörút közötti szakaszokon, valamint a harmadik körút teljes hosszában. Ezt követően a harmadrendűek, vagyis az önkormányzati kezelésű gyűjtőutak következnek, például a lakótelepi utak, Alsóváros, Móraváros, Újszeged valamint a körtöltésen kívüli fő- és tömegközlekedési útvonalak. A további utcákba ezek után érnek majd oda a munkagépek. Összesen mintegy 240 kilométeren dúrják a havat az önkormányzati járművek. A járdák, terek, díszburkolatok, valamint a kerékpárutak esetében csaknem 72 kilométeren lesz síkosságmentesítés.



A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. folyamatos kapcsolatban áll a meteorológiai szolgálattal, az előrejelzések szerint alakítják az ügyeleteket.



Azt ígérik, nem okoz majd fennakadást a havazás a közlekedésben Szeged belterületén.