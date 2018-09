Mátyás király meséinek motívumai díszítik a falakat - Telt házas az új bölcsőde Ásotthalmon

2013 év végén 74 gyermek járt az ásotthalmi óvodába, most 105 kisgyermek van. Ez is mutatja, hogy nő a település lélekszáma. Az utóbbi időben több család költözött Ásotthalomra, így egyre nagyobb az igény a bölcsődei és óvodai férőhelyekre. – Néhány éve megígértem, családbarát település leszünk, ennek az egyik állomása, hogy ma bölcsődét nyithatunk – mondta köszöntőbeszédében a minibölcsőde átadó ünnepségén Toroczkai László polgármester. – Hosszú évek óta nem volt bölcsőde Ásotthalmon, még petíciót is kaptunk a szülőktől ez ügyben – tette hozzá.



Egy használaton kívüli önkormányzati ingatlant – amely korábban fogorvosi rendelőként is működött – újítottak fel, a munkálatok még februárban kezdődtek a 100 négyzetméteres épületben. Falbontással egy nagy csoportszobát alakítottak ki, amely válaszfallal különválasztható. A közel 40 éves csatornahálózatot is kicserélték, kívülről burkolták, szigetelték a falakat és az udvart is rendbe hozták. Egy másik pályázati forrásból a bölcsi utcája új aszfaltot kapott a nyár folyamán, ekkor előrelátóan parkolóhelyeket is kialakítottak az épület előtt. A teljes felújítás 18 millió forintba került, játékokkal, berendezéssel együtt, ebből tízmillió forintot kormányzati, míg nyolcat saját forrásból biztosított az önkormányzat.



Mátyás király nevét fogja majd viselni az összevont óvoda és bölcsőde, így a bölcsi falát a népmese motívumai díszítik, ezzel az igazságosságot és az erkölcsi értékeket szeretnék a gyerekek felé közvetíteni. Az ünnepélyes megnyitót követően a picik birtokba vehették az új intézményt, ahova hét gyermek jár, vagyis maximális létszámon működik. Répássy Benett otthonosan érezte magát a vadi új játékok között. A kisfiú novemberben tölti be 2. életévét, édesapja Répássy Ferenc örömmel értesült róla, hogy lesz bölcsőde a településen, hiszen felesége szeretne visszamenni dolgozni. – Próbálkoztunk Mórahalmon, de oda nem fértünk be, a legjobbkor jött számunkra, hogy lakóhelyünkön is nyílt bölcsi – magyarázta az apuka. Toroczkai László azt is elmondta, az épület alkalmas a bővítésre, így azt tervezik, tavasszal már 12 gyermek járhat ide. A helyi közösség számára is fontos, hogy újabb családbarát szolgáltatással bővült a község, az Ásotthalmi Ifjúsági Egyesület százezer forint értékben ajándékozott játékokat a kicsiknek.



2019 tavaszától fog a bölcsőde és az óvoda többcélú intézményként együttműködni, ennek új vezetője lett. Csontosné Kruzslicz Ildikótól megtudtuk, az összevonás segíti majd a gyerekek könnyebb beilleszkedését. Azt is hozzátette: a héten elkezdődik az óvoda új konyhájának, tornaszobájának és közösségi tereinek megújítása mintegy 120 millió forintból.