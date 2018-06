Medárdot okoljuk, pedig nem tehet semmiről - marad a fülledt idő a hét elején, egyre kevesebb esővel

Fülledt, frontmentes, zivataros időt ígérnek mára



Hétfőn a napos idő mellett elsősorban a Dunától keletre alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de egy-egy futó zápor a Dunántúl keleti felén is előfordulhat, viszont lokálisan kialakulhat heves zivatar is felhőszakadással, jégesővel, viharos széllel. Helyenként élénk lesz a délnyugati szél. Hajnalban 15-19, délután 27-33 fokot mérhetünk - Szeged környékére 32 fokot ír az Időkép. Frontmentes, fülledt idő várható

Tóth Tamás meteorológus

– Télen nagyon sok csapadék hullott. Annyi, hogy tavasszal legalább háromhetes csúszással tudtuk elvégezni a talajmunkákat és a vetést. Utána viszont bejött a szárazság. Vannak olyan területek Hódmezővásárhelyen, de másutt is, ahol egyáltalán nem esett tavasz óta. A napraforgó, a kukorica ott ki sem kelt

Ha Medárd napján esik az eső, akkor negyven napig esik – tartja a népi hiedelem. Most esett is meg nem is. Volt, ahol péntek reggel esőkopogásra ébredtek Csongrád megyében, azután kisütött a nap, a szombatunk felét pedig elmosta a vihar -Utánanéztünk, ki is volt Medárd. Egy frank származású katolikus püspök, aki 456 körül született, 545. június 8-án halt meg. Legendák sora köti őt az esőcsináláshoz. Gyermekkorában a feje fölött szálló sas védelmezte az esőtől. Egy utólagos mondai magyarázat szerint egy pajkos társaság nem hallgatott a püspök intelmeire. Ezért Medárd imádságára negyvennapos eső mosta szét őket. Fennmaradt egy harmadik legenda is Medárdról.A jámbor életű püspök azt kérte, hogy ne a katedrálisban temessék el, hanem annak udvarán, hogy az esőcseppek szabadon érhessék a sírját. Ez így is történt, de néhány száz évvel később a szerzetesek bevitték a templomba a hamvait. Az újratemetésen 40 napos eső vette kezdetét, mert a szerzetesek figyelmen kívül hagyták Medárd végső akaratát – ami a többivel együtt csak szájról szájra szálló történet.Magyarország egyes vidékein népszokások is kötődtek Medárd napjához. Algyőn például az öregasszonyok kakast fürdettek, hogy záporeső hulljon. Ugyanitt az is szokás volt, hogy Medárdkor egy nagy kakast főztek a fazékban, hogy eleredjen az eső.A gazdák viszont folyamatosan az eget lesik, és nem csak Medárdkor.– mondta Kispál Ferenc hódemzővásárhelyi gazdálkodó.– Nagy a szórás. Olyan területek is vannak, ahol viszonylag elégséges mennyiségben hullott csapadék. Az őszi árpát már most lehetne aratni, de az elmúlt napok esőzései miatt a héten kezdjük a munkát. Akkor nagyon nem kellene az eső, de utána jöhet a napraforgóra és a kukoricára.– Amíg nem volt tudományos megközelítés, addig a népi megfigyelésekre lehetett alapozni – mondta Tóth Tamás szegedi meteorológus.A megfigyelések alapja az volt, hogy ha Medárd-nap környékén nagyobb mennyiségű csapadék hullott, akkor a visszapárolgáson keresztül biztosíthatta az újabb csapadékfelhők megjelenését.Tóth Tamás hangsúlyozta, a pontos időjárási előrejelzések nem negyven napra, hanem egy hétre, maximum tíz napra előre szólnak, ezért nem tudja megmondani, hogy az idei nyár mennyire lesz esős. Annyi bizonyos, a hét közepéig meleg lesz, marad a fülledt levegő. Kialakulhatnak záporok, zivatarok, de a csapadék területi lefedettsége vasárnaptól egyre csökken. Vagyis elvileg kedvez az őszi árpát arató gazdáknak.