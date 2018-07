Medve segít a kertosztályon

Bundás kollégával ,˝bővült˝ a kertosztály csapata a barkácsáruházban.

Fotó: Kiss Tímea

Szerencsére a barátságos arcát mutatja, azt is csak fotóról láthatjuk, de a vicces kedvű munkatársak nem bízták a véletlenre, névtáblát is kapott. „Medve" – olvasható kártyáján, utalva a közelmúlt egész országot lázban tartó eseményeire.Kecskemét környékén, előbb Kocsér településnél, majd a Szentkirály–Lakitelek–Tiszaalpár útvonalon láttak június elején egy állatot, mint ahogy arról lapunkban korábban beszámoltunk, szinte mindenkinek lett hirtelen egy medvesztorija. Ezt a Robinak keresztelt, mint utólag kiderült, nőstény példányt végül Sándorfalvánál fogták be, majd - némi vendégeskedés után a Szegedi Vadasparkban - elengedték.Erdei körökben ismert tény, hogy az Északi-középhegységbe visszaszállított Robi gyorsan le is dobta nyomkövetőjét, így az is lehet, hogy a barkácsáruház munkatársai tudnak valamit, és visszavárják. Szegedi üzletükre ez valahogy nem igaz, leellenőriztük: Napfény parki egységükben, a kertosztályon „csak" egy plüssorangután irányítja el a vevőket. Bár ha ilyen ütemben bolygatjuk a vadállatok élőhelyeit, és tesszük tönkre életterüket, bővülhet a barkácsáruház stábja: ki tudja, milyen állatok kerülnek még elő hazánkban menedéket keresve.