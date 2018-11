Még a szegedi villamos is a JATE Klubot köszöntötte: 45 éves a város kultikus szórakozóhelye

45 év emlékeit elevenítették fel a kerekasztal résztvevői a születésnapon. Fotó: Karnok Csaba

Egy igazi klasszikus: JATE-klubtagsági a kezdetekből.

– Párszor megtörtént, hogy kettőre kifogytunk a borból – mondta Horváth András, aki a klub büféjében dolgozott sokáig. – Szerencsére volt egy bejáratott borosom, akit akármikor hívhattam. Viszont az is előfordult, hogy odajött hozzám egy férfi, hogy ő füvet szeretne árulni a klubban. Persze a megkörnyékezés sikertelen volt.

Kiállítással, kerekasztal-beszélgetéssel, pudingos tortával és Péterfy Bori-koncerttel ünnepelte meg a JATE Klub a 45. születésnapját. A nagyteremben Sipos Dávid Günther, a Petőfi rádió munkatársa beszélgetett Tóth Szabival, aki a Sugarloaf zenekar tagjaként sokat állt a JATE színpadán. Hozzájuk csatlakozott még Haág Zalán, aki könyvet írt annak idején a klub 30. születésnapjára, de számtalan fontos vendég mesélt még a klubról és annak 45 évéről.– A JATE-ban indult a tudományos karrierem, hiszen még gólyakoromban feltettem itt egy kérdést a jogi kar egyik buktatós oktatójának – mesélte Szondi Ildikó, aki a JATE kulturális titkárságának, majd a klubnak a vezetője volt. – Egyik évben nem voltak alkalmazottaink. Mi csináltunk mindent, a MASZK Egyesület tagjai pedig besegítettek. Sokszor bent is aludtunk, hiszen ez az otthonunk is.Az egyesület is a JATE-ban alakult meg mellesleg. Martinkovics Katalin, a MASZK Egyesület alelnöke arra is tisztán emlékszik még, hogy kézzel készítették plakátjaikat, amelyeket később fénymásolóval sokszorosítottak. Minden vendég egyetértett abban, hogy a JATE Klub sokak otthona volt. Gyenge Zoltán, aki ma az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának dékánja, annak idején jogászhallgatóként ült a klub foteljeiben, de színészkedett is itt. Előadásokat pedig nemcsak a pódiumon tartottak, hanem a rektori épületből a pincébe vezető lépcsőn is.– emlékezett vissza Kormos Tibor, aki 1979-től volt a JATE vezetője. – Arról szólt minden, hogy ami jónak ígérkezik, azt hozzuk be a klubba.Számtalan érdekes ember megfordult már a JATE-ban, noha kezdetben nem volt könnyű a bejutás. Csak a József Attila Tudományegyetem tanulói élvezhették a pince meghittségét, borsos áron. Munkatársunk tagsági kártyája még most is megvan. Onnan tudni, hogy az 1977/78-as tanév második félévében 40 forintba fájt a kártya, így nem csoda, hogy még üzleteltek is vele a „feketepiacon". Viszont az elmondottak alapján megérte, hiszen a JATE Klub mára már egy fogalommá vált.A JATE mai napig fontos alapja az egyetemista létnek, akárcsak a vbk. Sok dolog változott 45 év alatt. Már nem Szabadkáról hozzák a lemezeket, és mostanság éjfél felé indul be a buli igazán. Sokszor kígyóznak sorok a bejárat előtt. Idén még a szegedi villamosok is köszöntötték a klubot a születésnap alkalmából.