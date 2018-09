Még át se adták, máris összetörték a felújított megállót Újszegeden - fotók

Arra a kérdésre, hogy kivitelezési hiba miatt nem tudnak-e rendesen beállni a buszok ebbe a megállóba, a cégvezető azt mondta, szerinte a buszvezető fáradtsága okozta a bajt. – Ideiglenes megállóról van egyébként szó, ahol még folynak a munkálatok – tette hozzá.

Romokban hevert szerda este a Fő fasor és a Tanács utca kereszteződésében lévő buszmegálló, amelyet épp most újítottak fel a 36 megállót érintő városi projektben , de akkor még nem tudtuk, mi történt.Az üvegezett részek szinte teljes egészében kitörtek, a keret pedig mindkét oldalra kiállt. Olvasóink közül többen azt írták facebook posztunk alá, hogy egy busz rombolta le, többen látták is a balesetet. A jármű visszapillantó tükrével ment neki az esőbeálló tetejének, ez okozta a bajt. A megállóban volt is felszállni készülő utas, a szétrepülő üvegszilánkok szerencsére nem sebesítették meg. Állítólag nem is ez volt az első eset: a múlt héten többször is előfordult, hogy a busz nem tudott tökéletesen beállni.Terhes Norbert, a kivitelező Norbo Ép Kft. ügyvezetője lapunknak megerősítette, valóban egy busz okozta a kárt, a DAKK Zrt. pedig el is ismerte a felelősségét. – Csütörtökön már el is kezdtük a megálló kijavítását, a költségeket a busz felelősségbiztosítása fedezi.Megkérdeztük a DAKK Zrt.-t is, ők is úgy vélik-e, a sofőrök fáradtsága okozza, hogy ebben a megállóban többször is nekiütköztek buszaikkal az építménynek. Amint válaszolnak, a cég álláspontját is közöljük.