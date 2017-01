Még érdemes oltást kérni influenza ellen

Csehországban eddig 12-en hunytak el a vírus miatt, a súlyos esetek száma pedig közel félszáznál jár. A betegség leginkább az idősebbeket sújtja, de gyorsan terjed a kisgyerekek körében is.



Magyarország északi régiójában – Szabolcsban, Győr-Moson-Sopron és Pest megyében – már elrendelték a látogatási tilalmat több egészségügyi intézményben az influenza miatt, nálunk azonban egyelőre nincs még jelentős számú beteg. Ahogyan az előző években is, vélhetően most is utolsóként éri majd el megyénket a járvány. Csongrád megyében is emelkedik egyébként minden járás területén az influenzaszerű megbetegedések száma, azonban influenzavírust laboratóriumi mintában egyelőre nem mutattak ki. A legtöbb megbetegedést a Szegedi járásban regisztrálták január első hetében, ez is azonban mindössze 17 főt jelent. Az egész megyében mindössze 32 influenzaszerű esetet jelentettek a figyelőszolgálatba bevont háziorvosok.



Az előrejelzések szerint a megbetegedések száma – az elmúlt évekhez hasonlóan – idén is a 3–4. héten éri el a járványküszöböt, és a járványos időszak a 10–14. hétig tart majd. Mivel a védőoltás 10-14 nap alatt kialakítja a védettséget, aki még a következő napokban kéri az oltást, számíthat rá, hogy mire az influenzajárvány tombolni kezd, szervezete már felkészül a fertőzés elleni védelemre.