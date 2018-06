Még gyűjtik az adományokat a GEMMA játszóterére

A GEMMA Központ adományokat gyűjtött a játszótér költségére – az átadásig 5,8 millió forint jött össze. A játszótér összesen 7 millióba került, még 1,2 millió forint hiányzik a teljes vételárhoz, ezért a központ munkatársai meghosszabbították jótékonysági kampányukat, és elindították játékos Szuperhőspóló-akciójukat is.



A sérült gyermekek javára pénteken a Szent-Györgyi Albert Agórában jótékonysági koncertet tartottak. Szombaton Petőfitelepen, a Szív napján mutatkozik be a GEMMA Központ. A városrész ünnepén a számos családi program és koncert mellett ők is ott lesznek saját adománygyűjtő standdal, ahol az érdeklődők megtalálhatják a Szuperhősök által készített ajándéktárgyakat. A helyszínen szuperhősös pólókampányunkhoz is lehet csatlakozni. Ezzel együtt további adományokat is várnak, bízva abban, hogy sikerül összegyűjteni játszóterük árának teljes költségét.