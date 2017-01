Még kapavágás sem volt, amikor már elköltötték a támogatás jelentős részét

Gulyás újabb határidő-hosszabbítást kér



Gulyás Zoltán szerint adminisztrációs hiba történt, amikor 2015 októberében megvalósult beruházásként tüntették fel a kormányzati dokumentációban a kisteleki gyógyszálló építését. – Ez azért nem lehet, mert a határidő-

ket én hosszabbíttattam a Nemzetgazdasági Minisztériumnál, és a tavaly nyári helyszíni szemle során megállapították a Magyar Államkincstár ellenőrei, hogy hat hónap alatt fejezhető be az építkezés. Ez volt a 2016. december 31-i határidő. Most újabb határidő-hosszabbítást kérek majd az NGM- nél – mondta a projektmenedzser, a Royal Casa Kft. korábbi tulajdonosa.

A Royal Casa Kft. 2012 decemberében nyert 822 millió forint uniós és állami támogatást a kisteleki gyógyszálló építésére. A beruházáshoz mintegy 350 millió forint önrészt kellett biztosítani. Több mint egy évig, egészen pontosan 2014 januárjáig nem kezdődött el az építkezés Kistelek határában, de a cég korábban már felhasználta a támogatás egy jelentős részét, százmilliós nagyságrendben.Gulyás Zoltán 2013-ban csöppent a projektbe. A céginformációs adatok szerint Gulyás Zoltán 2014. januártól 2015. októberig volt a Royal Casa egyik tulajdonosa. Most projektmenedzserként intézi a beruházást. – 2014 januárjában vásároltam meg a családommal a cég százszázalékos üzletrészét Vadaszán Teréziától – mondta Gulyás Zoltán. Mivel az önrész nem szerepelt a cégben, és Gulyás családja sem rendelkezett ezzel az összeggel, ráadásul, ahogy fogalmazott, műszaki szükségességből és a jobbítás szándékával még egy 200 milliós többlettel is terveztek a gyógyászati részlegen, hitelt kellett szerezni a beruházáshoz.– Határozott ígéretet kaptam a korábbi tulajdonosoktól, hogy az önrészre tudnak bankhitelt szerezni, biztosítani. Több mint fél évig tárgyaltam ebben az ügyben, amikor 2014 nyarán rájöttem, ebből nem lesz hitel. Ha ezt tudtam volna a legelején, nem vágtam volna bele a beruházásba, mert tudom, milyen nehéz a mai világban ekkora nagyságrendű hitelt találni – hangsúlyozta Gulyás Zoltán. De akkor már 2014 januárjától gőzerővel építették a kisteleki gyógyszállót.– Dolgoztunk is addig, amíg volt miből, saját forrásból és a megmaradt uniós és állami támogatásból. 2015 decemberére elfogyott a pénz, és leállt az építkezés. A beruházás kétharmadát elvégeztük, és el is számoltunk a fejlesztési ügynökségnek – magyarázta a projektmenedzser, aki utána hónapokig kereste-kutatta, milyen forrásból fejezhetné be a beruházást. Elmondása szerint álmában sem gondolta, hogy több mint egy évig állni fog az építkezés.– Folyamatosan falakba ütköztem a pénzintézeteknél, míg végül találtam egy magánbefektetőt, aki jelentős üzleti rész átadása mellett megfinanszírozza az építkezés befejezését. Úgy tervezzük, hogy a fagyok elmúltával, február végén újrakezdjük a munkát, és számításaink szerint hat hónap alatt, nyárra végzünk az építkezéssel.A Royal Casa projektmenedzsere kérdésünkre elmondta, minden korábbi partnere, a helyi önkormányzat, az alvállalkozók és beszállítók a munka folytatását várják, mert mindenki úgy véli, nem maradhat ott torzóként a gyógyszálló Kistelek határában.