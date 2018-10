Még kész sincs, de már tudják, rossz lesz - Ellenszélben épül a tramtrain Vásárhelyen

A beruházáshoz kapcsolódóan az Algyői vasúti hídnál próbaterhelést végeztek az építők.

Fotó: Karnok Csaba

Szegeden, a Rókusi pályaudvarnál is látványos szakaszába ért az építkezés. Fotó: Karnok Csaba

A Vásárhelyt Szegeddel összekötő tramtrain még csak épül, de már Wikipédia-szócikk foglalja össze, mit lehet tudni róla. Azért építik, mert a 47-esen a két város között az ország egyik legnagyobb közúti forgalma zajlik, naponta 60 ezer járművel, köztük 80 pár busszal, 15 ezer utassal. A mellette lévő vasútvonal kihasználtsága viszont nagyon alacsony. Ha gyorsabban megy a vonat, mint az autó és a busz, talán sokan átszállnak. A szócikk a legtöbb alapvető adatot tartalmazza, a megállóktól a menetidőn át a bekerülési költségig. Egy sor kérdésre azonban, amelyek a Facebook közösségi oldalon felvetődnek, itt nincs válasz.A tramtrain Hódmezővásárhelyen az egyik legnagyobb értékű beruházás. Tavasz óta tartó építése útlezárásokkal, kellemetlenséggel jár, és a városképet véglegesen megváltoztatja. Emiatt az egyik legfontosabb közéleti beszédtéma a városban, az önkormányzat és az országgyűlési képviselő közötti viszony mellett. Nem használt neki, amikor híre ment, hogy menet közben drágul – mint egyébként az összes építkezés ma Magyarországon. A kishomoki megálló ügyében folytatott vita sem ért véget jó szájízzel.Néhány jellemző minapi vélemény, amely a beruházásra vonatkozik: „az árából inkább rendbe kellett volna tenni az utakat", „rendes helyi buszközlekedést kellett volna teremteni". „A vasútpályát a MÁV használt sínekből építi, amiket lecseréltek (ócskavas)"; „a vasúti töltés építését homokból oldották meg, ez egy fura dolog, mert a homokot elmossa a víz"; „az útvonala szinte tökéletesen egyezik a mostani buszos útvonallal, tehát felesleges, a megszűnő parkolóhelyek, nehezebbé váló autós közlekedés miatt pedig káros is". „Sokkal korábban, sokkal kevesebből, sokkal okosabban meg lehetett volna ezt oldani, Vásárhely belvárosának tönkretétele nélkül." „Ezen rendszereknek egy fontos, nagyon fontos kiegészítő eleme van, amit Vásárhelyen nem valósítanak meg, mégpedig a ráhordó buszközlekedés." Többek által megfogalmazott vélemény, hogy az egész beruházás elhibázott, csak azért létesül, mert „sok pénzből lehet sokat ellopni". „Senkinek nem lesz jó a kis villamos... Pláne, hogy még majd 4 évig el se készül." Már látni vélik, hogy mi következik a beindítása után: „majd a buszt elsorvasztják, megszüntetik, oszt csókolom!"A tramtrain építése előtt közmeghallgatásokat is tartottak, amelyeken választ kaphattak, akik ott voltak és kérdeztek. Ám ezekre az alkalmakra nem mindenki ment el, akinek véleménye van a beruházásról, esetleg elment, de nem fogadta el a választ. A kérdések, kételyek tovább élnek, amíg nem lesz bizonyosság. „Minden készülő beruházással ez a helyzet Magyarországon" – mondta egy idős mérnök, akitől tanácsot kértünk, kitől érdemes választ kérni ezekre a kérdésekre. A vásárhelyi önkormányzat irodavezetőjét, Mucsi Lászlót javasolta, akinek elküldtünk néhány kérdést. A válaszok: tényleg használt síneket építenek be, de nem „ócskavasat", a pálya bírja a terhelést. A tramtrainszerelvény súlya ráadásul töredéke a tehervonatokénak. A fő cél az, hogy a 100 kilométer per órás sebességet bírja a pálya. A töltés tényleg homokból is készül: geotechnikus tervezte meg, pontosan milyen szemcseméretű anyagok milyen arányú keverékéből. Azért erre megy, mert épp Vásárhely legsűrűbben lakott részein, és a legfontosabb közintézmények közelében halad, és Szegeden is. Nem kell sokat gyalogolnia annak, aki Vásárhelyről például a szegedi klinikákig, vagy a színházba, a nagyállomásra, vagy az egyetemre akar menni, vagy hivatalos ügyet intézne. Ez Magyarországon tényleg kísérleti beruházás. Nyugat-Európában viszont már bebizonyosodott, hogy csak a belvárostól belvárosig haladó, az utasokat átszállás nélkül a céljuk közelébe szállító kötöttpályás tömegközlekedés képes arra, hogy forgalmat vonjon el a közútról.