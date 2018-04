Még marad a plakáterdő - a törvény harminc napot ad a pártoknak a választás utáni takarításra

„A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni"

Plakátrengeteg Szegeden. Kezdődik az országgyűlési választás utáni nagytakarítás. Fotó: Karnok Csaba

– Sokkal lelkesebbek voltak a kihelyezésekkor segítőink, mint most, amikor be kell gyűjteni a plakátokat, de a jogszabályi határidőt betartjuk, és leszedünk mindent

Aki már nagyon unja, hogy úton-útfélen politikusok néznek vissza rá, és választási szlogenjüket olvashatja, néhány héten belül fellélegezhet: május 8-áig el kell távolítani az összes politikai hirdetést a közterületekről. Az általunk megkérdezett jelölőszervezetek egy része már megkezdte a takarítást, ám akad olyan párt, amelyik kivár, sőt új célt is talált arra, hogy mire is használják a felületeket a választópolgárok.A kampányidőszakban a pártok és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot, és bizonyos kivételekkel korlátozás nélkül ki is helyezhetik azokat – olvasható a választási törvényben.– hívja fel a figyelmet a törvény. Ez azt jelenti, hogy május 8-áig van idejük erre a pártoknak.A Fidesz Csongrád megyei 2-es egyéni körzetének választókerületi elnöke, Nagy Attila Gyula lapunknak elmondta, az aktivisták és a települési megbízottak már elkezdték a plakátok eltávolítását.– tette hozzá.– A Jobbik plakátjait leszedjük hamarosan, de a furnérlemezek az utolsó napokig maradnak – ezt már Tóth Péter, a párt szegedi és megyei elnöke mondta lapunknak. Arra biztatja az embereket, hogy bátran használják üzenőfalként a furnérlemezeket, és az újraválasztott kormánynak üzenjenek rajtuk. A politikus úgy kalkulál, hogy két délután vagy egy nap elegendő lesz a hirdetések begyűjtéséhez az egész választókerületből, amit akárcsak négy éve, most is szervezett keretek között végeznek el.Ugyanezt erősítette meg lapunknak Mészáros Tamás, az MSZP Csongrád Megyei Szövetségének irodavezetője, akinek korábbi tapasztalatai szerint egyetlen nap alatt el lehet tüntetni a közterületekről a politikai hirdetéseket. – Jövő hét végéig az összes plakátunk el lesz távolítva – ígérte Mészáros, és pártjuk is aktivistákat mozgósít ehhez a munkához.Az, hogy a pártok valóban betartják-e a határidőt, május 9-ére kiderül.