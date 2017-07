Még mindig javítják az algyői iskolát, de tanévkezdésre elkészül

Még egyszer. Az önkormányzati cég munkatársai először fölszedik a parkettát, hogy aztán újrarakják.

Fotó: Kuklis István

– A parketta nagyobb részét, a tantermekben lévő 1100 négyzetmétert még a tavalyi nyári szünetben sikerült kicserélnünk, de erre a nyárra is maradt még 7-800 négyzetméternyi. Most éppen ezen dolgoznak a Gyeviép Nkft. szakemberei – mondta el a Fehér Ignác Általános Iskolában folyó hibajavítási munkákról Molnár Áron algyői polgármester. Mint egy éve megírtuk , a 2011-ben átadott, összesen 1,7 milliárd forintból épült iskola minden tantermének és irodájának parkettáját föl kellett szedni és kicserélni, az elemek ugyanis szétcsúszkáltak, billegtek, följöttek – azaz nemcsak rondák, de balesetveszélyesek is voltak.A probléma oka az volt, hogy kivitelező parkettaragasztó helyett PVC-ragasztót használt, és abból is keveset. Garanciális javításként újrarakatták a kivitelezővel a parketta egy részét, de az újra följött. Emiatt inkább nem kértek további munkájukból – az önkormányzat a saját cégével igyekezett megoldani az újraparkettázást.Először a régi elemekkel próbálkoztak, de kiderült, hogy költséghatékonyabb új parkettát venni, és azt lerakni. A tavalyi nyári szünetben csak a tantermek újraparkettázására volt idő, idén nyáron kerülnek sorra a kisebb szaktantermek, a tanári és az irodák – összesen 17 helyiség.

– Lehívtuk a kivitelező 87 milliós bankgaranciáját, de az csak tűzoltásra, a legfontosabb javítások költségeire lesz elég. A többi munka teljesítésének minőségéről egyelőre az önkormányzat és a cég igazságügyi szakértői vitáznak – mondta el a polgármester. Az épületnek ugyanis más hibái is vannak. Helyenként reped a vakolat, ami egyes részeken egyébként teljesen hiányzik a külső faburkolat alól. Másutt hasadoznak a fa burkolati elemek. A szigeteléshez használt anyag minősége miatt több helyen – például a bejárati homlokzaton – halványzölden foltos a fal, mivel algásodik.Ezeknek a kijavítására közbeszerzést írt ki a nagyközség, amely jó esetben jövő héten eredményesen zárulhat. Az önkormányzatnál abban bíznak, hogy a kivitelező kiválasztása után ezeket az oktatást kevésbé zavaró munkákat is befejezhetik késő őszre.