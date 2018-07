Még mindig nem elég felvilágosultak: évente tízezer kamasz lesz várandós hazánkban, a fele elveteti a gyereket

Több iskolai felvilágosításra lenne szükség

A klinikán működő tiniambulanciát többek között éppen azzal a céllal hozták létre, hogy a fogamzásgátláshoz segítséget adjanak a fiataloknak – mondta Molnár András. Fotó: Karnok Csaba

Még mindig a megszakított közösülésben bíznak

Abortuszt a terhesség 12. hetéig végezhetnek. Fotó: Karnok Csaba

A vákuumos abortusz is mindenkit megvisel

Bár azt gondolhatnánk, a rengeteg információnak köszönhetően ma már jóval felvilágosultabbak a fiatalok, mint akár csak egy generációval ezelőtt is, Magyarországon még mindig magas a tizennyolc évesnél fiatalabban teherbe eső lányok aránya. 2016-ban 6098 gyerek született ilyen fiatal anyától, és 4076 abortuszt hajtottak végre, azaz összesen tízezernél is több kamaszlány lett várandós.Az Eurostat adatai szerint az Európai Unióban ennél csak Romániában és Bulgáriában szülnek nagyobb arányban a serdülők.Az adatokból az is kiderül, hogy a fiatalkorúak majd minden második esetben a terhességmegszakítás mellett döntenek. Elsősorban azok, akik tanulmányaikat nem szeretnék befejezni a babázás miatt. A Szegedi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján is azt tapasztalják, hogy sok a fiatal az abortuszt kérők között.– Azt gondolom, középiskolákban többet kellene beszélni a védekezés lehetőségeiről, és persze fontos lenne a család szerepe is, hogy a szabadosság ne legyen olyan általános – fogalmazta meg véleményét Németh Gábor intézetvezető professzor. – Az óvszer mellett személyre szabott gyógyszeres kezeléssel, vagy a májat nem terhelő hüvelygyűrűvel is meg lehet oldani a védekezést, sőt méhen belüli fogamzásgátló eszközök is vannak már a szülésen még át nem esett nők számára is. De ha mindezek ellenére mégis megtörténik a baj, 72 órán belül sürgősségi fogamzásgátló tablettát is lehet kérni, amelyért akár ügyeleti időben is be lehet jönni a klinikára. Számtalan lehetőség áll tehát rendelkezésre, sajnos azonban az anyagiak miatt sokszor egyikkel sem élnek. Háromhavi védettség ugyanis 10 ezer forint körüli összeget emészt fel. Más kérdés, hogy az abortusz sem olcsó: közel 40 ezer forintba kerül.A klinikán működő tiniambulanciát többek között éppen azzal a céllal hozták létre, hogy a fogamzásgátláshoz segítséget adjanak a fiataloknak. – A leggyakoribb probléma abból adódik, hogy sokan még mindig bíznak a megszakított közösülésben. Ettől azonban ugyanúgy teherbe lehet esni, mint attól, ha valaki kiszámolja, hogy mikor tart félidőben a ciklusa, és csak akkor védekezik, mondván, hogy csak akkor termékenyülhet meg – mondta el Molnár András, az SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának szakorvosa. Az ambulancián ezekről ugyanúgy felvilágosítják a gyerekeket, mint arról, hogy milyen kockázatai vannak az abortusznak.– Mivel az ambulancia délután üzemel, a nagy forgalmat elkerülhetik a fiatalok, nem érzik úgy, hogy egészségügyi intézménybe jöttek. Ráadásul a váróban is kortársakkal találkozhatnak, fiatal orvosok tartják a rendeléseket, így a lehető legbarátságosabb környezet várja őket – tette hozzá.Németh Gábor elmondta, az abortusz a mai technikával már nem olyan veszélyes, mint régen, kockázata azonban mindenképpen van.– Azok esetében, akik még nem szültek, nem kürettkanállal ürítjük ki a méhet, hanem vákuummal távolítjuk el a magzatot, a méhszájat pedig előzetesen nem mechanikusan tágítjuk néhány perc alatt a szövetek roncsolásával, hanem egy pálca felhelyezésével egy éjszakán át, fokozatosan. A méh sérülése azonban ritkán, de még így is előfordulhat. Sajnos a legkíméletesebb módszer, a gyógyszeres terhességmegszakítás hazánkban még mindig nem engedélyezett, aki azonban megengedheti magának, Bécsben elvégeztetheti.Abortuszt a terhesség 12. hetéig végezhetnek. Ekkor egy magzatnak már minden szerve kifejlődött, és felismerhető: van feje, keze és lába, illetve dobog a szíve. A vákuummal darabokban tudják kiszedni a magzatot, éppen ezért ez az orvosok számára is megterhelő lelkileg: vannak, akik nem is vállalják ennek elvégzését.