Még nincs neve a vadaspark fehéroroszlán-kölykének

– A szülők 11 és 13 hónaposak voltak, mikor megkaptuk őket, most jött el az ideje az első szaporulatnak – mondta el az igazgató. – Valószínűleg az elkövetkező években még születnek további kölykök.Az oroszláncsalád legkisebb tagját már ezen a héten lehet látni az üvegen keresztül. A külső kifutóba nem engedik ki addig, amíg biztonságosan nem követi az anyját, és persze a nagy téli hidegekben sem mehet ki. A kicsit a mondáshoz híven egyelőre oroszlánként őrzi a nőstény. A kéthetes bébit nem egyszerű lemérni és megvizsgálni, hiszen izeg-mozog – és legkisebb rekedt nyivákolására is ugrik az anyja.– Nagyjából 2300 gramm a súlya, és tökéletes állapotban van – jelentette ki Veprik Róbert a vizsgálat után. – Az anyjának van teje bőven, még hónapokig szophat, de úgy két-három hét múlva akár már húst is csócsálhat. Még két hét, és ő fog megenni bennünket! – fűzi hozzá derűsen, de nem alaptalanul. A pici ugyanis máris olyan harciasan próbál viselkedni, mint a nagyok!