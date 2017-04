Még tovább tanulna

10 év, 150 milliós támogatás



Az SZTE Tehetségpont az elmúlt 10 évben közel kétezer-ötszáz tehetséges – köztük számos hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő – hallgatót támogatott 150 millió forinttal. Közülük számos ösztöndíjas tanulmányaira vagy tanulmányi útjára fordította a támogatást.

Megszerveztünk egy találkozót az alkalmazásfejlesztő Sonrisa Informatikai Kft. szoftverfejlesztő cég egyik szegedi szakemberével. Az SZTE Informatikai Intézetében is tanító London Andrással az egyetemi állásbörzén beszélgettek arról, hogyan gyarapíthatná tudását.Mária az egyetemi kurzusokon kívül is aktív, szívesen közreműködne abban, hogy ne csak saját, hanem a többi hallgató fejlődését is segítse. Legutóbb például az SZTE Tehetségpont új tehetséggondozó kiadványában publikált, a fogyatékossággal élő és hátrányos helyzetű emberek pénzügyi kultúráját tanulmányozta.– Elsősorban a hátrányos helyzetű hallgatóknak lenne hasznos informatikai tanfolyamokat szervezni, mivel nekik még nehezebb elhelyezkedni a munkaerőpiacon – fogalmazott Mária.