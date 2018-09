Megállapodott az egyetem és az MKB

Az eseményen, amelyen ott volt Rovó László rektor is, az egyetem kancellár asszonya, Fendler Judit hangsúlyozta, olyan megközelítésből nem változott semmi, hogy 90–100 milliárd forintos számlaforgalmukat változatlanul a Magyar Államkincstár vezeti. Egyetlen kivétel az SZTE devizaszámlája, amely az MKB-nál van.

Egyszerű lakossági együttműködésről van szó, egy kedvező számlavezetési csomagról.

Aláírók. A megállapodás csak egy kapcsolat kezdete. Fotó: Karnok Csaba

– fogalmazott a kancellár, hozzátéve, az egyetem direktben nem ajánlhat bankot dolgozóinak a számlavezetéshez. Úgy véli, ez a megállapodás csak a kezdet, a költségvetési intézmények és a bankok együttműködési korlátainak idővel fel kell puhulniuk.Mutatja a nehézségeket, hogy legutóbb alig találtak bankot – egyetlen jelentkező volt csupán – egy olyan 1,5 milliárd forintos programhoz, amelyben építkezés is volt. És van az SZTE-nek térítéses betegellátása is, a közel egymilliárdos bevétel is a „bankolás mellett szól, amiről a költségvetési intézmények ma még le vannak tiltva".Balogh Ádám, az MKB vezérigazgatója hangsúlyozta, ők egy bankcsoport, lízingcéggel és tanácsadással, így a megállapodás kölcsönösen hasznos lehet.

Lakossági terméket ajánlunk az Szegedi Tudományegyetem dolgozóinak és tanulóinak.

– fogalmazott, hozzátéve, ő nem szereti a termék kifejezést, sokkal inkább a megoldásokról szokott beszélni. Felhívta a figyelmet arra is, hogy mindenki alaposan tanulmányozza az MKB konstrukcióját, és csak az után döntsön.