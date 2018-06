Megállni tilos tábla miatt bosszankodnak - Kevés a parkolóhely Felsővároson

Jernei Zsolt sem érti, miért került ki a kiegészítő táblákkal ellátott tiltó jelzés. Amúgy is nagy a zsúfoltság, most 2-3 hellyel megint kevesebb maradt az autósoknak. Fotó: Karnok Csaba

Az 1970-es, 80-as években, amikor épültek a panelek Szegeden, még luxusnak számított egy-egy család számára az autó, ma azonban már szinte minden háztartás rendelkezik kocsival. Az eredetileg kialakított parkolókért késhegyig menő küzdelem folyik az autósok között, így van ez Felsővároson is.Egy olvasónktól kaptunk felháborodott levelet, miszerint a Vajda utca 15. szám előtt nemrégiben kihelyeztek egy megállni tilos táblát, amely 15 méter hosszan korlátozza a járművezetőket. Jernei Zsolt azt panaszolta, korábban két-három autó tudott itt parkolni, ám akkora itt a zsúfoltság, hogy vannak, akik a járdán álltak meg eddig is. Zsolt nem érti, miért került ki a kiegészítő táblákkal ellátott tiltó jelzés. – Ha eddig nem volt rá szükség, most mi indokolja? – kérdezte tanácstalanul.A garázsok és a most már megállni tilos rész között több mint 10 méter a távolság. Lépcsőházukban szinte mindenki autótulajdonos, van olyan család, ahol kettő is van. – Osztjuk, szorozzuk a parkolóhelyeket már évek óta. Én délután 6 óráig dolgozom, ha 7 után érek haza, már esélytelen a közelben megállnom – magyarázza. Hozzátette, nemcsak őt, szomszédjait is bosszantja a tiltó tábla, szerinte nem ez megoldás.Érdeklődtünk a szegedi önkormányzatnál, hiszen a táblák kihelyezéséről ők döntenek. A hivatal sajtóosztályától azt a választ kaptuk, hogy az utca érintett szakaszán a hulladékszállítási közszolgáltatás biztosítása érdekében, a szolgáltató kérésére rendelték el a megállási tilalmat, mivel az ott várakozó autók akadályozták a jármű Vajda utcáról a Kereszttöltés utcai szervizútra történő kanyarodását.