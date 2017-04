Megállói falatok, királyi pizzák

. Ha okostelefonon megnyitjuk a www.frappeapp.hu oldalt , ott is megtaláljuk a két áruház letöltési ikonját.

A piciny vendéglátóhely azonban főként a minden héten megújuló ebédválasztékáról ismert, hiszen megfizethető, változatos menüjében – amelyet az előfizetőknek további kedvezménnyel kínálnak – naponta kétféle levesből és négyféle főételből mazsolázhatunk. Széles a kínálat frissensültekből, egytálételekből, salátákból, köretekből és desszertekből, sőt diabetikus ételekből is, így akár „á la carte" módon is összeválogathatjuk, mit szeretnénk enni.A Megálló falatozó azonban nem csak a tarjániaknak elérhető, ugyanis házhoz szállítást is vállalnak.Hasonlóan az újszegedi Pizzakirályhoz, ahonnan szintén a saját ebédlőasztalunkra rendelhetjük a vendéglátóhely kínálatát, ha nem akarjuk a Fő fasori vendéglátóhely hangulatos teraszán elfogyasztani a választott ételt.Negyvenféle pizzát készítenek, négyféle méretben a húsztól hatvan centi átmérőjűig – így mindenki megtalálhatja az étvágyának és kapacitásának megfelelőt. Az éjfélig nyitva tartó helyen a pizzák mellett tésztákból, palacsintákból és salátákból is bőséges a kínálat, de kaphatók töltött húsok, grillételek és frissensültek is. A Pizzakirálynál is lehet heti menüt rendelni: náluk hétfőtől péntekig naponta más-más levest és kétféle főfogást tartalmaz a menü.Mindkét helyet és azok kínálatát megtalálja a Frappéban, amely rendszeresen frissülő szegedi vendéglátóhelyeket, szórakozási lehetőségeket és programajánlatokat gyűjt össze. Használatához okostelefon és internet szükséges. Az alkalmazás ingyen letölthető a Google Play vagy az App Store áruházból.