Megdőlt az országos traktorrekord Zákányszéken - galéria, videó

– A örnyéken a mezőgazdaság dominál, a mi családunk például burgonyát termeszt. A szántáshoz és a tárcsázáshoz is traktort használunk. Nem lepődtem meg, hogy ennyi traktoros jött el a találkozóra – mondta Balogh Csaba. A zá ányszéki őstermelő járgánya a 222-es sorszámot kapta a negyedik zá ányszéki traktorshow-n – a monstrumok a faluban vonultak fel, ez vezette fel a zá ányszéki falunapokat.A szervező szerint 315 traktoros regisztrált az eseményre, akik a vonulás után ügyességi versenyen mérhetté össze tudásukat a focipálya melletti füves területen kialakított akadálypályán. Balogh Csaba 7 és 3 éves lányát is beültette falujáráskor a traktor pilótafülkéjébe. – Rajtuk ívül van még egy féléves lányom is. Szeretik a traktorozást, a családi vállalkozást maguk is továbbvihetik majd, hiszen én is ebben nőttem fel apám mellett. De bizonyára egy fiút is tudunk majd a jövőben importálni melléjü a burgonyaföldekre – mondta Balogh Csaba.Az ügyességi verseny előtt Sebestyén István, a magyar rekordok helyszínen tartózkodó regisztrátora özölte a nézőkkel: hiteles mérésü szerint Zá ányszé utcáin 309 traktor vonult zárt, egybefüggő konvojban hosszabb időn keresztül egymás után – ezzel új magyar rekord született. A korábbi rekordot tavaly állítottá fel Jánoshalmán, ahol 121 traktor alkotott menetben egybefüggő láncolatot.Az ügyességi versenyen a örnyé legvagányabb mezőgazdászai pattantak nyeregbe. – Itt a Papucsos – súgott össze egy férfi mögött ámulva a traktorosok világát jól ismerő özönség. „Papucsos" Tibor az akadálypályát 1 perc 15 másodperc alatt teljesítette, amivel az egyik legjobb időt futotta a versenyző özött. – Nem szeretem a cipőt, mindig papucsban vezetem a traktort. Innen a Papucsos név, ami mára már a vezetéknevem is lett. Ha az igazit hallaná valaki, nem is tudná, hogy kiről van szó – magyarázta a vizesárok és homokdomb meghódítása után az akadálypályáról leszáguldó versenyző.S hogy mi lehetett volna a nap mottója? Amit jó pár idősebb és fiatalabb kamionos pólóján olvashattunk: "Nincs sző herceg fehér lovon, csak fasza gyerek szép traktoron".