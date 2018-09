Megelégelte a galambürüléket a Kölcsey utca egyik bérlője: Novákné felmosott a belvárosban

A Kölcsey és a Kárász utca sarkán a török gyorsétterem közelében söprögetett szombat reggel nyolckor Novákné Halász Anna . A Női Vállalkozók Klubjának elnöke, az egyik Kölcsey utcai üzlethelyiség bérlője azt elégelte meg, hogy minden nap az utca takarításával kell kezdeniük a munkát. – Péntek délután meglepő módon feltakarítottak a Royal előtt, de hiába, mert már vásárlómat is szarta le galamb. Állítólag itt, a tetőtérben több száz madár él – mutatott a szemközti, átalakítás alatt álló, hálóval borított épületre. – Még most feltakarítok előtte is, mielőtt ideállnak az autók – tette hozzá.Az asszony a galambmocsok ügyben már értesítette a a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft.-t, a városrész önkormányzati képviselőjét, Szondi Ildikót és a népegészségügyi hivatalt is. – Nem csak a magam nevében csinálom, mert mindenkinek elege van ebből a helyzetből, csak egyelőre én vettem kézbe az ügyet. Igaz, hogy IKV bérlemény, amiért fizetjük a rahedli pénzt, de az nincs benne a bérleti szerződésben, hogy minden nap galambszart takarítsunk. Ezt a délelőttöt erre szánom – mondta, majd elővette az otthonról hozott nagynyomású mosóját és elkezdte feltakarítani vele az üzlete előtti területet. – Ameddig elérek vele, feltakarítok – mondta.Halász Anna már augusztusban jelezte a problémát lapunk Csörög rovatában. Akkor azt mondta, többekkel együtt kellemetlennek érzi, hogy a Kölcsey utca Royal felőli szakasza rendkívül koszos, ráadásul nap mint nap szabálytalanul, tilosban állnak meg az utca közepén, a járdán az autók, például az ételkihordók, és a kocsikból csöpögő üzemanyag szintén piszkossá teszi a térkövet, arról nem is beszélve, hogy akadályozzák a forgalmat.A Novákné által megfogalmazott panaszokkal már korábban is foglalkoztunk lapunkban. A Csörög rovatban megjelent, Szemetes utca című olvasói hozzászólásra Makrai László , a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. ügyvezető igazgatója a következőket reagálta: „A központi jogszabály szerint az ingatlan előtti járdaszakasz tisztán tartása az ingatlan tulajdonosának, illetve bérlőjének kötelessége. A Kelemen utca ezen szakaszának járdáját a hajdani Royal szálló magántulajdonosa, az Ofotért és a Virág cukrászda hivatott takarítani, aminek folyamatosan nem tesznek eleget."A megoldás egyik esetben sem egyszerű. A galambokról legutoljára négy éve írtunk . Sólymok ritkíthatják a galambokat, vagy vegyszerrel kezelt kukoricaszemek gátolhatnák meg a madarak szaporodását. Az eljárások azonban nehezen kivitelezhetők és költségesek is. A szakember szerint időt, pénzt és szaktudást igényel a szegedi galambürülék-probléma megoldása. Tavaly májusban pedig azt írtuk , hiába a díszburkolat, a behajtani és várakozni tilos tábla, néhányan parkolónak használjá a ölcsey utcát. A özterület-felügyelet kapacitása véges, ezért egy jelenleg még titkos terven dolgozik a város, ami hatékonyan útját állja majd a tilosban parkolóknak.