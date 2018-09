Megéri kerékpárt venni az egyetemistáknak

Az mérgesít fel csak, hogy sok helyen hatalmas lyukak vannak a kerékpárúton, mondjuk a Retek utcában, de a padkák is sok helyen túl magasak.

Kiderül nemsokára, hogy az egyetemisták közül kik jogosultak féléves tanulóbérletre a következő szemeszterben. Idén augusztus 29-ig van lehetőség beadni a kérelmeket az elsősöknek. Ezután tudják csak meg, kapnak-e ingyen bérletet vagy vásárolniuk kell minden hónapban.– Mikor egyik évben nem kaptam meg a bérletet, inkább vettem egy biciklit. Azóta azzal járok mindenhova, sokkal jobb, mint a villamoson nyomorogni – meséli Faragó Norbert, aki most kezdi negyedik egyetemi évét Szegeden. Egy havibérlet 4000 forint a diákoknak. Ezt akár a TIK-ben lévő ajándékboltban is megvásárolhatják, viszont sokak inkább a kétkerekes megoldást választják addig, amíg a rossz idő el nem tántorítja őket.Mi sem jobb bizonyíték erre, mint a könyvtár vagy a kari épületek előtti tömött kerékpártartók látványa. A tanév elején már néha délelőtt tízkor is nehéz helyet találni a TIK-nél. Norbi tavaly néha még december elején is két keréken ment órákra, hiszen a hideg nem köszöntött be olyan hamar.Dolgozni, bevásárolni, tanulni, vagyis mindenhová kerékpárral jár, csak a nagy hidegben és hóban vásárol bérletet, az eső neki nem akadály. Persze hangsúlyozza, hogy ezzel megvan a napi kondi is, hiszen kollégiuma három kilométerre van az egyetemtől.– Éjszaka dolgozom, akkor pedig nem jár a villamos. Ezért elhoztam a biciklim otthonról, főként azzal közlekedem. Még akkor is, ha van bérletem – magyarázza Csábi Vivi.– Az mérgesít fel csak, hogy sok helyen hatalmas lyukak vannak a kerékpárúton, mondjuk a Retek utcában, de a padkák is sok helyen túl magasak.Mindketten egyetértenek abban, hogy nem is az ár, inkább az idő az, ami nagyban befolyásolja, váltanak-e bérletet. Sokkal gyorsabban oda lehet érni bárhova kerékpárral. Előfordul, hogy fél órával előbb el kell indulni, ha be szeretne érni valaki az egyetemre villamossal.Kerékpárral viszont ez az idő felére rövidül legtöbbször. Arról nem is beszélve, hogy tömve vannak a járművek az iskolaszezon alatt. A nyár végi útfelújítások sajnos a tanév elején még mindig tartanak, több helyen zűrzavar van a belvárosban. Az ezek miatti bosszankodás biciklizve könnyen elkerülhető. Viszont nem árt előre gondolkodni bringavásárlásnál, hiszen a használt piacon is gyorsan lecsapnak a jobb darabokra.