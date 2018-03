Megérkeztek a kormányhivatalba az első Szeviép-károsultak - Tucatnyian jelezték tegnap a kártalanítási igényüket

Az állami kárrendezésre vonatkozó kormányrendelet életbe lépése után egy nappal, szerdán több mint egy tucat Szeviép-károsult paksamétákkal a hóna alatt kereste fel a Csongrád Megyei Kormányhivatal központi épületét, s benyújtották igényüket, hogy nyolc év után végre megkaphassák pénzüket, méghozzá a késedelmi kamattal együtt.A csongrádi elkerülő út építésében működött közre a Pannon Útépítő Kft., amelynek tulajdonosától, Borgulya Gézától megtudtuk, egy fillért nem láttak a munkájuk ellenértékeként, hiába próbálták behajtani, csak hitegették őket. – 51 millió forint volt a tőke, amivel a Szeviép adós maradt, de más kár is érte a céget. Egy másik fővállalkozó 25 millióval vágott át bennünket, és a kapcsolt vállalkozásom is bedőlt – magyarázta. Elmondta azt is, nyolc éve még 40 alkalmazottjuk volt, míg most feleannyian dolgoznak, mert a mai napig nem heverték ki azt, hogy nem fizették ki őket. Megjegyezte, nagyon várja a kárrendezést, ám ez sem feledtetheti az elmúlt esztendők nehézségeit.A balástyai székhelyű EU-GÉP Bt. vezetője, Bárkányi József lapunknak elmondta, cégük az M43-as autópálya építésében vett részt, valamint a szegedi villamosvonal rekonstrukciójában a Szeviép alvállalkozójaként. Több tízmillió forintot nem fizettek ki nekik, más megrendeléseikből és hitelekből tartották fenn magukat. Embereket kellett elküldeniük, s ők is csökkentett létszámmal tudtak csak talpon maradni. – Most arra számítok, hogy a papírjaink átvizsgálása után megállapítják, hogy jogos a követelésünk, és megkapjuk a kártérítést. Az összeget részben a korábbi hiányaink rendezésére és bővülésre fordítjuk – részletezte.Az állami kártalanítás azokat a mikro-, kis- és középvállalkozásokat illeti meg, amelyeknek szerződésből eredő követelésük van a Szeviép Zrt.-vel szemben, azokat a felszámoló nyilvántartásba vette, vagy pedig polgári eljárás indult, illetve büntetőeljárásban bejelentett polgári jogi igény áll fenn. – A Csongrád Megyei Kormányhivatal adminisztrációs segítséget nyújt: nálunk indul az eljárás, és valamennyi kormányablakban a teljes nyitvatartási idő alatt benyújtható a kérelem. A kormányhivatal 8 napon belül egy támogatási okiratot állít ki, amelyet továbbít a Magyar Államkincstárnak, amely kifizeti a vállalkozások kárát – tájékoztatott Juhász Tünde kormánymegbízott. Fontos tudni, hogy március végéig várják a károsultak jelentkezését, és ez a határidő jogvesztő hatályú.– A Dél-Alföld legjelentősebb közéleti bűncselekményének a lényege, hogy az önkormányzati és állami forrásokból megvalósult nagyberuházásokon ellopták az alvállalkozói teljesítések ellenértékét – összegezte a Szeviép-ügyet a károsultak egy részét képviselő Szabó Bálint jogász. A Likvid Kontroll Kft. ügyvezetője emlékeztetett, az érintett 433 károsultból mára mindössze 110 vállalkozás maradt talpon, ezek kártalanítását vállalta az állam, cégenként maximum 200 ezer euró, azaz 62 millió forint értékig.Megkezdődött a kárigénylési eljárás.