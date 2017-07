Megérkeztek Szegedre Dalí művei - miközben utaztak az alkotások, exhumálták a művészt

Nátyi Róbert művészettörténész elmondta, a 20. század jelentős részét uraló Dalí-jelenséget mutatják be a július 28-ától szeptember 24-éig tartó kiállításon. Épp ezért nemcsak grafikákat és bronzplasztikákat, hanem a művész nevével fémjelzett kerámiákat is bemutatnak – felidézve azt a korszakot, amikor Salvador Dalí már branddé vált.A Móra Ferenc Múzeum nagy sikerű Dalí-kiállítása és a REÖK 10. születésnapjára rendezett tárlat között nincs átfedés, emellett a közönség is kicserélődött azóta – mondta Nátyi, aki szerint az új generációnak is be kell mutatni a katalán alkotót. A Reök-palotába érkezett tárgyak biztosítási értéke 160 ezer euró, azaz 50 millió forint.Amíg a szürrealista festő képei utaztak Prágából Szegedre, addig a figuerasi Dalí-múzeum és színház színpada alatt, ahol a világhírű szürrealista művész kriptája található, este 8-kor felnyitották a művész sírját. A bebalzsamozott test exhumálására azért került sor, hogy kiderítsék, a 61 éves Pilar Abel valóban Dalí törvénytelen lánya-e. A harmadik éve zajló perben a madridi bíróság elrendelte a DNS-vizsgálatot. Ha a nő tényleg Dalí gyermeke, akkor a hatalmas értékű örökség 25 százalékára tarthat igényt.