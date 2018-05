Megérte az 5 hónapos küzdés a fogyókúra-versenyzőknek: van, aki több méretet fogyott, más a ˝terheshasát˝ küzdötte le

Az esküvő előtt is sikerült

Mogyorósi Noémi eddig több mint 13 kilót adott le.Fotó: Kuklis István

Nehezen mozgott

Lévai József jobban érzi magát a bőrében. Fotó: Kuklis István

„Nem gondoltam, hogy madárkaját fogok enni"

Május végén befejeződik az idei városi fogyókúraverseny. A legelszántabbak 5 hónapon keresztül küzdöttek az álomalakért, vagy legalábbis az elfogadhatóbb súlyért. Két versenyzővel beszélgettünk a nehézségekről és arról, miért éri meg bevállalni egy teljesen újfajta életmódot. Mogyorósi Noémi már rutinos fogyókúrázó: először 11 éve vágott bele a nagy átalakulásba. – Akkor az esküvőre készültünk, én és a párom is jól akartunk kinézni a nagy napon – mesélte. Összesen 22 kilót dobott le magáról, elégedett is volt a végeredménnyel. – Utána még eljártunk edzésekre egy ideig, de a munkám miatt egész nap kocsiban ültem, így négy év alatt 83-ról 98 kilóra híztam vissza.Noémi első alkalommal is Király Róbertnek köszönhetően fogyott le, így amikor megtudta, hogy az idei városi fogyókúraversenyt is ő vezényli le, nem volt kérdés, hogy ismét belevág. Most 103 és fél kilóról indult, jelenleg 90 kilónál tart rizsalapú diétájának és a spinning-, illetve TRX-edzéseknek köszönhetően. Ruhatárát is teljesen lecserélte január óta: 46-os helyett 42-es méretet hord. Azt mondja, a hónap végéig még 4-5 kilótól szeretne megszabadulni. – Ötéves lányom is nagyon szurkol, mert szeretné, ha mi nyernénk a Garda-tavi utat. Volt már, hogy rám szólt, ha olyat akartam enni, amit nem lehet – mesélte az édesanya nevetve. Lévai József nem a fődíj miatt kezdett fogyókúrázni, hanem saját egészsége miatt. – Már alig bírtam menni, fájt a térdem, sarkam – mesélte az 54 éves vadasparki állatgondozó. – Ráadásul tavaly készült egy fotó, ahol két terhes kolléganővel fotóztak le. Ők megszülték a babát, nekem viszont megmaradt a nagy hasam. Szerettem volna én is megszabadulni tőle.József saját eredményét úgy értékelte, kockahasa van – igaz, még nem 18 kicsi, hanem egy nagy kockából áll.– Viszont a mérete jelentősen csökkent, több rajta az izom, mint a zsír – büszkélkedett. Neki ebben a walkingedzések segítettek, amit azért kezdett el, hogy ismét bírjon néptáncolni heti két alkalommal.– Nekem nem több tíz kiló leadása volt a célom. Viszont mostanra könnyebben megy a munka, jobban érzem magam a bőrömben, és lett egy csomó új barátom. Azt pedig soha nem gondoltam volna, hogy egyszer madárkaját fogok enni, de még ez is bejött. Megismerkedtem a zabpehellyel és társaival, és kiderült, hogy tök jó ételeket lehet belőlük csinálni.József elárulta, a legnehezebb a fogyókúrában az volt, hogy elfogadja: este nem lehet már enni. – Sokszor edzés után a vasszöget is felfaltam volna, de ilyenkor mindig az jutott eszembe: most égetem el azt a zsírt, amit mindennap a munkahelyemen is látok a teve hátán, a púpjában.