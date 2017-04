Megfázott az őszibarack: a nektarinnál 80-90 százalékos a kár - a spárga és a repce jobban bírta

Spárga, édeskömény



– A zöld spárgán a hó enyhe fagyási tüneteket produkált, inkább a „böjti" szelek okoznak deformációt a spárgasípokon, mert a fej mindig a széliránnyal szembe fordul, ezért nem lesz egyenes, s így piacképes – írja az agrárkamara. Vass Tibor nem panaszkodik a spárgára, a 0 fokot kibírta, és úgy tudja, a környéken is ez a helyzet. Az évelő édeskömény viszont teljesen elfagyott, több megyei gazdálkodó is jelentett téli fagykárt, és már mindenhol ki is tárcsázták.

Az elmúlt harminc év leghidegebb januárja a szántóföldi növények közül a repcét, az őszi árpát és a késői vetésű búzát viselte meg leginkább. – A repcénél a fagyzugos helyeken, foltokban kifagyás, állományritkulás látszik, de nem érte el azt a szintet, hogy ki kelljen szántani – tudtuk meg Kispál Ferenctől, a Nemzeti Agrárkamara megyei elnökétől.A fagynál nagyobb kárt okozott a téli, tavaszi csapadékhiány, a repce nem tudott elég oldalhajtást hozni, ráadásul az áprilisi szokatlan hideg a virágzásban érte.A hómentes száraz télre panaszkodott Kontrát Géza szőregi gazdálkodó is, és arra, hogy a márciusi nagy meleg is csak rontott a kalászos gabona helyzetén. – A mostani 25 milliméter feletti csapadék nagyon kellett, hiszen 60 centi mélységben már 100 százalék volt a vízhiány – mondja, hozzátéve, ez most feljavult 70 százalékra.Hangsúlyozza, nagyon kell még a májusi eső, most igazán aranyat fog érni. Repcéjénél is életet mentett az eső, mert az aszályban náluk is kevés oldalhajtást hozott.Az agrárkamarai összesítés szerint az ősszel vetett tavaszi árpa a szokatlan nagy hideg miatt kifagyott, voltak olyan területek, amelyeket felül is kellett vetni. Az időben földbe került búzákat nem viselte meg nagyon a fagy, ugyanakkor a csapadékhiány miatt bokrosodni nem tudtak megfelelően.A kertészeti kultúrák közül az őszibarack megszenvedte a rendkívül hideg januárt, ám az még „csupán" 30 százalékos kárt okozott átlagosan, ami metszéssel és szakszerű ritkítással jellemzően mérsékelhető. Ezt követően a tavaszi fagy is megcsipkedte a gyümölcsöt, március 27-én mínusz 3-5 fok volt, ez helyenként komoly pusztítást végzett az őszibarack-ültetvényekben. A kedvezőbb fekvésű területeken még bizakodnak, de fagyzugosabb vidékeken, például Ruzsa egyes területein a nektarinok 80-90 százaléka kifagyott.Az április 19-i havazás szintén megnehezítette a termelők dolgát, a hóréteg alatt a barack bőre megfagyott, az ilyen ültetvény deformált, alaktalan gyümölcsöt fog hozni. Vass Tibor ruzsai gazdálkodó is helyenként 80 százalékos kárról beszél. – Még a Mariska fajtánál is oda a fele termésnek, pedig ez bírja leginkább a hideget – avat be a részletekbe. Megtudjuk, a januári fagynál is többet ártott a tavaszi megfázás, most még nem igazán látszik a gyümölcsön, de a magházcsontosodás nem fog beindulni.Mangó Katalin is 80-90 százalékos kárról beszél, hangsúlyozva, hogy ez fajta-, terület- és helyfüggő. Van, ahol csak 50 százalékos a pusztulás, két kilométerrel arrébb már 90.– Fél terméssel már elégedett lennék, de ennek nagyon kicsi a valószínűsége – mondja a ruzsai gazdálkodó. Megtudtuk, amikor az áprilisi 10 centis hó olvadt és párolgott, ami hőelvonást jelent, megfázott az őszibarack. Mesél olyan éjszakáról, amikor este 8 órakor még plusz 5 fok volt, éjfélkor is plusz 1, majd hajnal 2-kor mínusz 2, rá egy óra múlva plusz 2, majd reggel 6-ra újra plusz 6. Ezt a legtöbben átaludták, pedig nagyon sokat ártott az őszibaracknak.