Megfelelő koncerttermet szeretnének a zenészek

Szabó László szerint akusztikai szempontból nem mindegy, hogy hol játszik egy több száz fős zenekar.

Fotó: Frank Yvette

– A Szegedi Szimfonikus Zenekar régi vágya, hogy legyen Szegednek olyan koncertterme, ahol minőségi zeneélményt élhet át a hallgató. A nagykoncerteknek általában a Szegedi Nemzeti Színház ad otthont, ami bár látványra gyönyörű, akusztikailag nem megfelelő ilyen produkcióra – jelentette ki Szabó László , a Szegedi Szimfonikus Zenekar kürtművésze.– Egy hónappal ezelőtt létrehoztam a Facebookon egy csoportot Koncertterem Szegednek! névvel. A tagok zenészek, akik érzékelik ezt a hiányt, de sok civil is csatlakozott, akik rendszeres koncertlátogatók, és tisztában vannak vele, mennyit nyerhet a város egy ilyen beruházással. Turisztikai és kulturális szempontból is gyümölcsözőnek gondolom a kérésünk megvalósítását, hiszen szezontól függetlenül, téli időszakban is vonzaná a látogatókat egy igényes koncerthelyiség – fejtette ki a szegedi kürtművész.– A Szegedi Szimfonikus Zenekar múltja több száz évre nyúlik vissza, és már harminc évvel ezelőtt is kezdeményeztük egy megfelelő hangversenyterem létrehozását. A Zeneművészeti Kar most hárommilliárdos támogatást kap a felújításra. Úgy tudom, hogy akusztikusok bevonásával történik a tervezés, illetve Tóth Péter dékántól ígéretet kaptunk, hogy megoldja a szegedi koncertterem problémáját. Az viszont, hogy mennyire az lesz alkalmas több száz fős zenekar rendezvényeire, sajnos csak a gyakorlatban derül ki – magyarázta, miért van szükség egy önálló koncertteremért lobbizni.Elmondta, a facebookos kezdeményezésen kívül szeretnének a ZMK-n koncerteket adni a terem létrehozásáért, és téglajegyeket árusítani. Bízik benne, hogy az igazgatóválasztás után az új vezető támogatni fogja a törekvéseiket.