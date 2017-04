Megfizetünk a hideg télért

Korábban is leállíthatják



Azok a társasházi lakók, akiknek már most is melegük van, a városi szintű távfűtés leállítása előtt is kérhetik a fűtés leállítását. Ehhez a közös képviselő írásbeli nyilatkozata szükséges. Az épület fűtési szolgáltatásból való kizárása a műszaki feltételek függvényében 1-2 napon belül megtörténik – tájékoztatott a Szetáv Kft.

– Nem szoktam már fűteni. Egész télen szabályoztam, ahogy lehet, mert takarékoskodni akartam. Amikor viszont igazán hideg volt, föltekertem – mondta kutyasétáltatás közben Bácskai Katalin , akit arról kérdeztünk, szerinte szükség van-e még a távfűtésre. Úgy becsülte, hiába spórolt a meleggel, nagyjából 30 ezer forintos elszámoló számlát kaphat a fűtési idény végén. Nem kérte az előleg megemelését, mert az szerinte macerás.A megkérdezett makkosháziak megosztottak voltak: a kisgyerekes anyukák a gyerek miatt még fűtenek esténként, mások viszont már megvannak nélküle, főleg ha újraszigetelt panelban laknak.A hosszú évtizedekig tartó gyakorlat szerint ma, április 15-én érne véget a távfűtési szezon, de erre ma már nincs előírás. Szeptember 15. és május 15. között kell a fűtést biztosítani az időjárástól függően – tudtuk meg Kóbor Balázstól, a Szegedi Hőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójától. Ahhoz, hogy leállítsák a városban a távfűtést, egy napig 14 vagy három napig 12 fok fölött kellene alakulnia a napi átlaghőmérsékletnek – ettől azonban messze vagyunk. A jelenlegi előrejelzések alapján úgy tűnik, csak április 24. és 28. között áll majd le a távfűtés.Az időjárás nem kedvezett a távfűtött lakásokban élő családoknak. Október elejétől december végéig az átlagfogyasztásnál 9 százalékkal nagyobb hőmennyiségre volt szükség a panelekben, a szokatlanul kemény januári hidegben pedig 35 százalékkal többet fűtöttünk, mint egy átlagos januárban. A helyzeten némileg javít a melegebb február és március végi–április eleji idő, így a Szetáv számításai szerint átlagosan 5-10 ezer forintos elszámoló számlákkal tervezhetünk.Persze lesz, akinek 40-50 ezer forint pluszba fog kerülni a hideg tél – tette hozzá az ügyvezető. A számlák egyébként már készülnek: a fogyasztók kétharmada július elején kapja kézhez, és a hónap végéig be is kell fizetni. Akinek 50 ezer forintnál magasabb lenne az elszámoló számla összege, kamatmentes részletfizetést kérhet a cégtől.Megkérdeztük azt is, hányan éltek a lehetőséggel, hogy megemelik a fűtéselőlegüket, hogy csökkentsék az elszámoló számla várható összegét. Kóbor Balázs elmondta, csak a fogyasztók kevesebb mint 10 százaléka, és átlagosan 1 gigajoule-lal, azaz nagyjából 3000 forinttal emeltették meg havi számlájukat.