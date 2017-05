Meghalt a kint dolgozó magyar tanárnő egyik diákja is, az arcokon félelem látszódik

Az arcokon félelem látszódik



Kollégánk egy olasz ismerősétől kapott információt, aki Manchester belvárosában dolgozik. - Én csak másnap értesültem az eseményekről, amikor felkeltem. Úton a belvárosba rengeteg rémült arccal lehetett találkozni. A özlekedés nagyon nehézkes volt, a Viktória állomás, amely az egyik özlekedési csomópont a városban, le volt zárva, és az Arénát övező boltok nagy ré is zárva volt. Mivel újabb riasztást adtak ki a hatóságok és magasabbra emelté a észültséget, mindenhol katonákkal és egyenruhásokkal találkozik az ember. Az arcokon pedig a félelem látszódik - mesélte Roberto.

Vidék a gyenge pont



– Van félnivalónk, mert Sheffield is pont akkora, mint Manchester. A terrorfenyegetettség miatt a nagyvárosok védelmére fokozott figyelem irányul, ezért én régóta tartottam attól, hogy a kevésbé ellenőrzött vidéki településeken is próbálkoznak majd a terroristák – mondta a 13 éve az angliai Sheffieldben elő Peőcz Zoltán. Az állatorvosként dolgozó férfi a közelmúltban szintén rockkoncerten járt. – The Who-koncerten voltam Sheffieldben. Akkor nem tapasztaltam megerősített rendőri jelenlétet, kutyás rendőröket sem láttam – mesélte.

– Legalább 15 diákunk ott volt a tragikus koncerten, az együk meghalt. Az iskolaigazgató korán reggel e-mailben értesítette a tanári kart, a gyerekekkel egész nap pszichológusok foglalkoznak – mesélte lapunknak Mária A magyar nő Manchester közelében, Chorley-ban, az egyik általános iskolában dolgozik. Spanyol nyelvre tanította Georgina Callandert is, a manchesteri robbantás egyik 18 éves áldozatát, egy másik egykori diákja pedig súlyosan megsérült a tegnapi merényletben. – Errefelé az a szokás, hogy az ilyen nagy koncertekre az iskolák is buszokat szerveznek. Elképzelhető, hogy a két volt tanítványom is így jutott el a koncertre – tette hozzá.A merénylet helyszínéről, a Manchester Arenáról egy ott élő magyar azt mondta az Indexnek, hogy nincs fémdetektor, és nem vizsgálják át a rendezvényre érkezőket. Mivel pedig ruhatárt sem üzemeltetnek, senkiben nem kelt gyanút, ha valaki nagyobb csomaggal megy be a tömegbe.A manchesteri magyarokat tömörítő Facebook-csoportot délelőtt ellepték az újságírók, mindenki tőlük szeretett volna információt kapni. A tagok azonban nem reagáltak ezekre a megkeresésekre, csupán egymás között beszélgettek és osztották meg, mi a helyzet a belvárosban. Ebből kiderült, hogy a tömegközlekedés szinte teljesen leállt, taxit sem lehetett fogni. Egy Szegedről elszármazott fiatal nő például több mint két óra alatt jutott be délelőtt a munkahelyére. A helyszíni beszámolók szerint rengeteg volt a rendőr, de a civil járókelő is az utcákon. Délutánra pedig minden iskola elé rendőröket állítottak Manchesterben.De nemcsak a terrortámadás helyszínén, máshol is érezhető volt a készültség. Bakos Gabriella egyhetes szabadságát töltötte itthon, Algyőn, kedden hajnalban utazott vissza a Glasgow melletti Coatbridge-be. Akkor még nem tudta, mi történt, így nem értette, miért van tele a repülőtér terrorelhárítókkal. – Az útlevélkezelők sohasem beszélgetnek, de most megkérdezték tőlem, hogy Skóciában élek-e, és mivel foglalkozom – mesélte.