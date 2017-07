Megható történetek: három szívbeteg babát mentettek meg szegedi orvosok

Szent-Györgyi Albert-díjasok



– Mintha kicserélték volna a kislányunkat, életvidám, örökmozgó lett – mesélte a 9 hónapos marosvásárhelyi Balázs Sára édesanyja, miként változott meg az életük a másfél hónapja elvégzett életmentő szívműtétnek köszönhetően. Lucia felidézte, a kislány éjjelente nem aludt, nyűgös volt, azt hitték, nem elég neki az anyatej. Hamar kiderült, sokkal nagyobb a baj, mint gondolták. Az operációt a helyi orvosok nem vállalták, ezért fordultak a Rotary Club Szeged Szent-Györgyi Albert Gift of Life, magyarul Ajándékozz életet programjához. Hétfőn felülvizsgálatra érkeztek a szegedi egyetem gyermekgyógyászati klinikájára. A helyszínen tartott sajtótájékoztatón a kislány sorstársait is megismerhette a Rotary világelnöke Ian Riseley, aki feleségével látogatta meg a programban közreműködő szakembereket és a szegedi rotarystákat. A hat hónapos, aradi Rus Márk Áron édesanyja is büszkén mondta el, hogy nagyon jól van a kisfia.Katona Márta, a klinika professzora választja ki csapatával azokat a határon túli kis betegeket, akiknek a gyógyítására a szülőföldjükön nem lenne lehetőség, de a civil szervezet közreműködésével megmenthetik az életüket a szegedi orvosok. Hiszen a támogatással a több millió forint értékű beavatkozást teljesen ingyen végzik el. A világszínvonalú szegedi szívsebészet helyben képes elvégezni olyan operációkat, amiket korábban kizárólag az Egyesült Államokban hajtottak végre. Bogáts Gábor, a szívsebészet vezetője elmondta, csapatmunkának köszönhető a siker, a kardiológusok, sebészek mellett fontos az altatóorvosok és intenzív ellátásban közreműködők támogatása is.Hartyánszky István szívsebész a két babáról elmondta, hasonló betegségben szenvednek. A szívkamráikat elválasztó sövényen lévő lyuk miatt megnőtt a vér nyomása, ami idővel tönkre tehette volna a tüdőt. Ezt a nyílást el kellett elzárni, hogy gyógyszerrel folytathassák a kezelésüket. A kicsikre vár még ugyan egy korrekciós műtét, de már láthatóan jobban vannak.Egy harmadik csecsemőt, a hathetes marosvásárhelyi Edvárdot is behozta az ápolónője. Katona Márta elmondta, az újszülöttet háromhetesen operálták, túl van a nehezén. Komplex szívfejlődési rendellenességben szenved, erős gyógyszereket kapott, és hazájában nem vállalták az ő műtétjét sem. A szegedi orvosok nagyon féltek, hogy nem fogja kibírni a beavatkozást, mert már túl volt az optimális időpontján. Mégis a Rotaryhoz fordultak, hogy adhassanak neki esélyt az életre, és itt van. Mentőhelikopter szállította a határig, onnan az újszülöttmentők speciális gépkocsija hozta a gyermekklinikára géppel lélegeztetve, és két napra rá megoperálták. Vár még rá is egy műtét, de annak már megerősödve néz majd elébe.Meglepetésre eljött az a fiatalember is az édesapjával, akit 25 éve, 1992. július 25-én az első magyarként műtöttek meg New Yorkban, a Gift of Life program segítségével. Ezzel is bizonyítva, hogy szívműtét után is teljes életet lehet élni. Pék András jelenleg egy Komárom-Esztergom megyei gyárban dolgozik. Édesapja, Pék András könnyek között elmesélte: kétéves volt a fia, amikor kezelésre jártak a fővárosba. Beteg fia csak gubbasztott a sarokban bágyadtan, de a műtét során hihetetlen dolog történt: egy teljesen más, futkosó, szaladgáló kisfiút kaptak vissza.