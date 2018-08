Meghirdették a szabadtéri jövő nyári programját - Jön a Queen és a Titanic is

Ezúttal egy produkciót sem hoznak vissza az idei repertoárból a jövő évi szabadtérire. Nincs ok azonban a szomorkodásra, ugyanis immár két színpadon lesznek előadások – sőt, előbb is indul a szezon egy héttel.

A vezetőség célja az opera- és a prózajátszás megerősítése, ennek szellemében állították össze a jövő évi programot is – hangsúlyozta Herczeg Tamás fesztiváligazgató. 2019-ben viszont nem operával kezdenek, hanem egy kétrészes táncjátékkal a Nemzeti Táncszínház előadásában: a Hullámzó világ június 21-én látható majd. Ezt követi július 28-án a We will rock you című Queen-musical, amelyet két hétvégén át láthat a közönség. Július 12-én romantikus komédia kerül a színpadra: a Szerelmes Shakespeare filmváltozata több Oscar-díjat is nyert. Negyedik produkcióként operát is hallhat a közönség: Verdi Aidája július 26-án magyar nyelven csendül fel – csakúgy, mint idén a Rigoletto. Ezt az előadást először 1959-ben játszották a Dóm téren. Végül pedig, legtöbb előadásszámmal a Titanic jön, amelynek ez lesz a magyarországi ősbemutatója. A Broadwayen nagy sikert arató musical öt Tony-díjat nyert, a Dóm téren augusztus 9-én lesz a premierje.



Két év után végre az újszegeden lévő színpad is megnyílik, ezért már nem helyénvaló úgy beszélni a szabadtériről, mint egyhelyszínes eseményről – mondta Herczeg Tamás. Bár kisszínpadként beszélnek a másik színpadról, az 1200 ember befogadására lesz képes. Július 19-én foglalhat helyet először a ligeti nézőtéren a közönség, amely a Don Juant, Moliére komédiáját láthatja, ezután következik a Brecht-darabból készült musical, a Koldusopera augusztus 2-án. Végezetül, augusztus 16-án egy családi mesebalett érkezik, a Hófehérke és a hét törpe, amely Harangozó Gyula, a fesztivál művészeti vezetője szerint nem csak a gyerekeket ejti majd ámulatba.

A hagyományos ajándékkoncert dátumát még nem tűzték ki, de az előadásokra már most lehet online jegyeket vásárolni. Az a hatvan ember, aki viszont még időben tér be a jegyirodába, a vásárlása mellé páros állójegyet kap az idei évad utolsó előadására, az Apáca Show-ra, amelynek szinte már minden előadására elfogytak a jegyek.

A jövő évi jegyárak drágulnak kissé, de csak a szombati előadásokra, és csak 300 forinttal. Herczeg Tamás azt is elárulta, hogy már a 2020-as szabadtéri programjának egyeztetését végzik.



A fesztiváligazgató az is közölte, a 2013 óta tartó modernizációs program nagyon jól halad: a tervek 90 százalékát már megvalósították, az idei évadtól már a saját ledfaluk is üzemel. Ha minden jól megy, öt éven belül a nézőteret is lecserélik egy korszerűbbre, több lejárati ponttal és átjáróalagúttal. Ez egyrészt komfortosabb lenne, másrészt könnyebben felállítható és lebontható, ami különösen fontos a szeptember elején induló Bortér miatt.