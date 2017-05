Megint elakadtak a szemétszámlák - Vásárhely a kivétel

Országos probléma



Az ország többi részén sem rózsás a számlahelyzet. Nem kaptak még számlát idén válaszadóink Pécsett (májusig a Biokom Nkft. területe), Siófokon (Zöldfok Zrt.), Szombathelyen (Szova Zrt.), Kecskeméten (Kecskeméti Városgazdasági Kft.), a szintén Bács-Kiskun megyei Garán (Felső-Bácska), a Heves megyei Cserépfaluban (Remondis Tisza Kft.) és Tatabányán (Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nkft.) sem.

– Számla nem vész el. Előbb vagy utóbb ki kell fizetni. Minden hónapban félreteszek a csekkekre – mondja a szegedi Szőcs Lajos. Fotó: Kuklis István

– A szomszédasszonnyal beszéltük éppen, hogy idén egyáltalán nem kaptunk szemétszámlát. Megint összetorlódik a sok fizetnivaló, mint tavaly év végén. Nagyon megnehezítik vele az életünket – panaszkodott a szegedi Móravárosban lakó Szőcs Lajos. Olvasónk hozzátette, kéthavonta 5502 forintot fizet a szemétszállításért.A 63 ezer forintos rokkantnyugdíjából minden fillér kiadás számít.Megírtuk, tavaly április óta a helyi hulladékszállítási szolgáltatók helyett kizárólag az erre a célra létrehozott állami cég, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) számlázhat a lakosságnak. Mivel nem készült el időre a számítógépes rendszere, az NHKV bérszámlázásra szerződött a helyi szolgáltatókkal tavaly év végéig. Akkor feltorlódva, de megkapta a lakosság a csekkeket. Idén viszont már csak az állami társaság küldheti a fizetnivalót, egységesen negyedévente (2017. március 25.: Negyedévente jönnek április végétől a szemétszámlák).

A hódmezővásárhelyi Csorba Imre amit lehet, hasznosít. A zöldhulladékot az állataival eteti meg. Így kevesebb lesz a szemétdíj. Fotó: Kovács Erika

Az egész megyét érintő kérdésünkre az NHKV szóvivői irodája azt a tájékoztatást küldte, hogy áprilistól valóban ők állítják ki országosan a számlákat. Ezt azonban továbbra is a közszolgáltatók adatszolgáltatása alapján teszik. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha helyes adatokat kapnak, akkor a rendszer zökkenőmentes. Ha viszont a beérkező adatok hibásak, a számlázás hosszabb időbe telhet.Amiatt, hogy a térség közszolgáltatója nem tudott maradéktalanul eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségeinek, az NHKV nem tudta még megkezdeni az első negyedévre vonatkozó számlák előállítását és kiküldését. Amint a közszolgáltató teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettségét, úgy a számlákat soron kívül kiállítják.Ez a válasz úgy hangzik, mintha Csongrád megyében csak egy szolgáltató működne, holott ötfelé tagolódik a terület. A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. mellett működik a DAREH Bázis Zrt., a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt., a Felső-Bácska Hulladékgazdálkodási Nkft., valamint a Csongrád Megyei Településtisztasági Nkft. Megkérdeztük, mi volt a hiba.

A Szegeden és 10 környékbeli településen szolgáltató Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft., valamint a 35 települést ellátó Csongrád Megyei Településtisztasági Nkft. azt közölte: az idei év első három hónapjában folyamatos volt az adatszolgáltatás. A társaságok teljesítették a kéréseket. Március végén viszont olyan adatokat kért tőlük az NHKV, amikre a korábbi megállapodás szerint nem volt szükség. A pluszkérés miatt fejleszteniük kellett az eddig használt számítógépes szoftverüket. Át is adták az adatokat, de az NHKV javításra visszaküldte. A két cég mindent megtesz, hogy a számlázás mielőbb megkezdődhessen.Nem kaptak számlát a megkérdezett lakosok Mórahalmon, ahol a Felső-Bácska az illetékes közszolgáltató. Hasonlóan járt Csongrád és Szentes, ahol eddig a DAREH szolgáltatott, most pedig a Felső-Bácska. Makót fordítva, eddig a Felső-Bácska, most a DAREH látja el, de számlát ott sem kaptak. Vásárhely a kivétel: a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt. bérszámlázásra kötött szerződést az NHKV-val, és negyedévente küldi helyette a számlákat. Csorba Imre csak a tévében hallotta, hogy van olyan település, ahol reklamáltak, amiért idén még nem jutott el hozzájuk a szemétdíj. Szerencsére náluk jön a számla. A vásárhelyi férfi spórol a hulladékkal is, újrahasznosítja. A zöldhulladékot az állatoknak adja. Amit például kigazolt, jó lesz a kecskéknek. Az újvárosi Vári Sándorék már két csekket is befizettek idén a szemétért.