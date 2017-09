Megint kampánytéma lehet a közvécé

– Kellenének a nyilvános vécék. – Ezt egy fiatal lány fejtette ki, amikor éppen az egyetlen szegedi, elvileg működő Károlyi utcai nyilvános illemhely előtt megszólítottuk. Azt sem tudta, hogy a háta mögött lévő lépcső egy vécéhez vezet. Nem csoda, ha nem tűnt fel neki, ottjártunkkor is kiakasztották a táblát, miszerint technikai okok miatt zárva a helyiség.Az elmúlt hetekben a közösségi oldalon indítottak kampányt szegedi civilek, hogy elérjék, legyenek ingyenes és nyilvános illemhelyek Szegeden.A kezdeményezés azért indult, mert a Berzsenyi utcában élők, ahogy lapunkban is megírtuk, arra panaszkodtak, hogy egyre gyakrabban tapasztalják, hogy a csendes utcában végzik sokan a dolgukat. Bár 2007-ben, ahogy lapunkban is megírtuk, még budibrigádokat is felállítottak Szegeden, mégsem rózsás a helyzet

Egyetlen nyilvános vécé működik, ha…

Nyilvántartás és a valóság: óriási a különbség

– Nem idevaló vagyok, a buszpályaudvaron tudnék csak mosdóba menni, vagy ha iszom egy kávét, akkor ott – egy Békés megyéből a klinikára ideutazó asszony is hiányolja a nyilvános illemhelyeket, szerinte az egészségügyi intézmények környékén, a belvárosban elkelne egy-egy ilyen helyiség.– Itt jártam a nyolcvanas években főiskolára, akkor több helyen is működött vécé, ráadásul ingyenesen – tette hozzá a szomszédos megyéből érkező asszony.Ötből egy működik – osztja meg velünk tapasztalatait Dovalovszki András szegedi aktivista.– A Város Mindenkié szervezet még tavasszal készített egy országos felmérést a nyilvános vécékről, ekkor kérte ki a szegedi önkormányzat nyilvántartását is – magyarázza Dovalovszki András, aki meglepődve látta, hogy a fővárosi civilek adatkérésére válaszolva a szegedi polgármesteri hivatal öt nyilvános vécé működéséről számolt be.– Leellenőriztem a feltüntetett helyeket, ötből egy működik valójában – tette hozzá az aktivista.Dovalovszki rögtönzött felmérése szerint a Szent István téren felállított konténerről az ott áruló piacosok sem tudták megmondani, hogy mikor van nyitva. A Mars téren, a piac nyitvatartási idejében üzemel a közvécé, ott 140 forintért könnyíthetünk magunkon.A Károlyi és s Feketesas utca sarkán üzemelő vécét, amely péntek délben éppen zárva volt, az előbbiekkel együtt önkormányzati cégek működtetik. Ezek, ha döcögősen is, de időnként valóban használhatók. Igaz, hogy hétvégén és az esti órákban zárva vannak. A többi magánkézben van.A buszpályaudvaron 150 forint a vécé, jó hír, hogy tanév közben diákigazolvánnyal ingyen használhatják az iskolások. Az Apáthy utcában évekkel ezelőtt bérbe adott nyilvános vécé megszorításokkal ugyan, de üzemel. – Bárki használhatja, ha elkéri a kulcsot – tájékoztattak bennünket a pár évvel ezelőtti illemhely helyére települt vendéglátóban.– A tulaj azt tervezi, hogy megnyitja, száz forintért lehet majd használni. – A pultos srác azt nem tudta megmondani, hogy mikor. A Roosevelt téren már régóta zárva az épület, most erre tette ki, vélhetően a viccpárt, hogy ott hamarosan falatozó nyílik.

Egyáltalán nem vicces

Népi Kampánypénz Tékozló Alap

Vásárhelyen tobzódnak a közvécékben

Akár havi százezer forintból is lehetne öt TOI TOI vécét működtetni – Dovalovszki András szegedi aktivista szerint ennyiért lehetne bérelni mobil vécéket takarítással, szállítással együtt.– Akár össze is lehetne kalapozni – bizakodik Dovalovoszki, de arra biztatja a Nyilvános vécéket Szegednek civil csoport tagjait, hogy pályázzanak a Kétfarkú Kutya Párt felhívására.A viccpárt valóban meghirdetett egy pályázatot, Rózsa Sándor I. Népi Kampánypénz Tékozló Alap címmel, ahol a jelentkezők több kategóriában is igényelhetnek pénzt. Akár közvécé megnyitására is.„A kampánytámogatást az ajánlóívek leadása után kapjuk meg. Összege attól függ, hogy hány jelöltünknek tudjuk összegyűjteni az aláírásokat, de minimum 123 millió forintot (maximum 500 millió forintot) biztosan ki tudunk osztani" – írja a Kétfarkú Kutya Párt felhívásában. Azt nem kötik meg a kiírók, hogy mire lehet pályázni, vicces, de hiánypótló ötleteket várnak november 30-áig.A fővárosi székhelyű A Város Mindenkié éppen a napokban szervezett tüntetést a budapesti polgármester, Tarlós István ablaka alatt, hogy több nyilvános vécét nyissanak Budapesten, ahol nyolcvan működik, tehát 25 ezer lakosra jut egy.A felmérés szerint a vidéki városokban átlagosan 32 ezer emberre jut egy nyilvános vécé, papíron ez a helyzet Szegeden is. Hódmezővásárhely megkönnyebbülhet, ott hat közvécé van, kettő ingyenes, így viszik a pálmát, 6700 lakosra jut egy illemhely. Amszterdamban 35 piszoár áll rendelkezésre férfiak számára, a nőknek mindössze három jut. Ezért ők is tüntettek nemrégiben.