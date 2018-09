Megint mindkét színház a Tótékat adja: Húszévente ismétli magát a történelem Szegeden és Algyőn

Színpadkép a 20 évvel ezelőtti algyői Tóték-előadásból. Tót: Kiss Róbert, őrnagy: Molnár Áron.

Fotó: algyői faluház

– Az évforduló miatt választottuk ezt a darabot. És azért is, mert 1998-ban ez volt a népszínház első olyan előadása, amelyet amatőr színjátszókkal állított színpadra Kátó Sándor. Hiszen Gárdonyi Lámpásában, a népszínház bemutatkozó előadásában szabadkai és szegedi színészek játszottak – mondta lapunknak az Örkény-darab kiválasztásáról Ádok Róbert, az algyői Móra Ferenc Népszínház művészeti vezetője. A Tóték emlékezetes előadás volt, a közönség és a szereplők is nagyon élvezték. A társulat akkori művészeti vezetője, a 2016 novemberében elhunyt Kátó Sándor színművész a darab komikus oldalát hangsúlyozta. Jellemző, hogy Kiss Róbert asztalost, aki eredetileg csak a darabban fontos helyszínnek számító vécé elkészítésére vállalkozott, megbízta az egyik főszerep alakításával. Ő lett a tűzoltóparancsnok. – Megnézem, nagyon készülök. Biztosan jó lesz, és furcsa is, mert Sándor már nincs velünk – mondta Róbert, aki most tagja az algyői képviselő-testületnek.– Kíváncsi vagyok, miben lesz más, mint a mi előadásunk, mi kap nagyobb hangsúlyt a mostani társulatéban – reagált kérdésünkre Molnár Áron, Algyő polgármestere. Ő húsz évvel ezelőtt az őrnagy szerepét alakította.A Tótékat az Algyő Napja rendezvénysorozat alkalmából ma este héttől lehet megnézni az algyői faluház színháztermében. Ezen a hétvégén a Szegedtől való elszakadás évfordulóját ünneplik Algyőn. Ezért is érdekes, hogy ma este hét órától a Szegedi Nemzeti Színház is a Tótékat játssza Bezerédi Zoltán rendezésében, a Kisszínházban. Örkény darabja utoljára az 1999/2000-es évadban szerepelt műsoron Szegeden.Mivel az algyőiek tájoltak a darabbal az 1998-as őszi bemutató után, egy időben is lehetett látni a két előadást. Aki akarta, össze tudta hasonlítani a kétféle Tótékat. Nem tudjuk, hogy az akkori egybeesés véletlen volt-e – ez a mostani annak látszik. A szegedi színháztól magyartanárok kérték, állítsák színpadra ismét Örkény István klasszikusát, hiszen kötelező olvasmány.