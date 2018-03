Megjelent Hász Róbert új regénye - ,,Megfogott a cilinderes, macskaköves hangulat"

Tesz egy kikacsintást Doroszló felé

– A regény szövegcsíráját már évek óta hordoztam magamban – árulta el Hász Róbert író, a Tiszatáj irodalmi folyóirat főszerkesztője. – Megfogott a cilinderes, macskaköves hangulat, amely a századfordulót jellemzi, ennek a korszellemnek a visszaadására törekedtem. A 19–20. század fordulója egyébként a detektívregények népszerűségének hajnala is egyben.Felbukkan az író szülőfaluja is az 1902-es krimiben: a vajdasági Zomboron játszódó történet tesz egy kikacsintást Doroszló felé. – Maga a bűntény fiktív, de a regényben szereplő személyek valósak – mondta el a szerző.– Zomborról ugyan nincs helytörténeti leírás, de a városi könyvtárban megőrizték a helyi napilap, a Bácska számait; semmi nem tud olyan pontos képet adni egy adott időszakról, mint a korabeli napilap. Mindet átböngésztem: annyira elmerülhet benne az ember, hogy azzal a korral álmodhat. Egészen más tempójú élet volt, amikor még többet sétáltak az emberek, ha pedig siettek, legfeljebb bérkocsira szálltak – van bennem egy kis vágyakozás! Nem volt az jobb világ, csak emberléptékűbb: az első világháború előtti utolsó emberléptékű időszak a történelmünkben.A regényt mégsem nosztalgia hatja át, a bő százéves különbség csak egyfajta áthangszerelése a történeteknek. – Az emberek nem változnak nagyon, ugyanazok a félelmek, vágyak mozgatják őket – a hírek megszűrése például ugyanúgy jelen volt, mint mostanság – utal a regény egy részletére Hász Róbert.– Az év nagy részében mások szövegeit olvasom, nem írok nap mint nap 1-2 órát; szerintem nem is működne nálam. Inkább kampányszerűen fogok neki, olyankor akár napi 10-12 órát is írok. Lényegében a Fábián Marcell is július–augusztusban készült el, novemberben már a kiadóhoz került – mesélte. – Szükségem van erre a jó értelemben vett elszigetelődésre, amikor lelassul körülöttem az élet, és elmélyedhetek egy dologban.Az írást mindig kutatómunka előzi meg egy történelmi regény esetén: így derült fény arra, hogy az európai kontinensen először Magyarországon használták az ujjlenyomatot mint bizonyítékot, vagy hogy ekkoriban alakultak meg a városi rendőrségek, és sokszor konfliktusba keveredtek a csendőrség országos szervezetével.– A rákészülés, kutatás a történelmi regények hitelességéhez nagyon fontos – de amikor már az írást kell megszakítani a kutatás miatt, az nem akkora öröm. Sokat kell olvasni, de a lényeg az, ami megmarad az emberben – ezeket a megragadt információmorzsákat mindenképpen bele kell írni – vallja a szerző, akinek már van tapasztalata a történelmi művek terén.Amitől azonban félt, az maga a krimi műfaja: elvégre a krimiíró egy külön szakma, és a profi olvasók gyorsan észreveszik, ha sántít a bűnügy.– A bűntény megtörténik a regény elején: ez a láthatatlan váz, a titok, amire rászövődik a társadalomrajz, a szülei után kutató Fábián Marcell fejlődéstörténete – összegezte röviden. – A bűntény megoldásával az ő vér szerinti családjára, származására is fény derül. Életszerűen működik mindez: a nehéz feladatok minden esetben önismerettel járnak. A származása utáni kutatás nincs folyamatosan jelen, de újra- és újra felbukkan, és a regény utolsó harmadában válik meghatározóvá annak ellenére, hogy Marcellt is számos alkalommal figyelmeztetik: hagyja abba a kutakodást, mert a tudás nem mindig boldogít. Mindezek ellenére nem csupán egy krimi Fábián Marcell története: társadalom- és korrajz, pillanatkép a soknemzetiségű Monarchia perifériájáról a 19. és a 20. század fordulóján.