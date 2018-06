Megkapta a fődíjat a sándorfalvi párterapeuta, aki több száz kapcsolatot, házasságot mentett már meg

Méltatásában kiemelték: saját példáján és munkáján keresztül is mérhetetlenül sokat tesz a házasság, a gyermekvállalás és a család értékének megerősítéséért és megtartásáért, valamint pár- és családterapeutaként több száz kapcsolatot és házasságot mentett vagy alapozott meg. Ugyanakkor nemcsak a pároknak, hanem a családoknak és az egyedülállóknak is hasznos, szakmai, de érthető tanácsokat tud adni.

– Nem tanulják meg működtetni a kapcsolatukat, a munkára és a gyerekekre figyelnek, a végén pedig azt veszik észre, hogy nem ismerik azt az embert, akivel együtt élnek

A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány idén is meghirdette a Kopp–Skrabski-díjat. Ezzel azokra a személyekre hívják fel a figyelmet, akik kiemelkedő tevékenységet végeznek a társadalom lelki egészségéért, támogató közösségek létrejöttéért, a családbarát szemléletért, mások boldogulásáért, a kívánt gyermekek megszületéséért. A jelöltek között volt Mihalec Gábor adventista lelkész, pár- és családterapeuta is, aki bár a fővárosban praktizál, Sándorfalván él, és ide jár haza mindennap.– Mivel minden jelölt ott volt, előzetesen nem tudtam, mi lett az eredmény. Amikor a közönségdíjasok között nem hangzott el a nevem, csak remélni tudtam, hogy nem díj nélkül megyek haza. Végül megkaptam a fődíjat – mesélte Mihalec Gábor, akinek a zsűri ítélte ezt oda.– Tizenhét éve foglalkozok párokkal. Először kapcsolaterősítő tréningeket, házasságra felkészítő foglalkozásokat tartottam, tíz éve pedig a házasságok helyreállítása a fő szakterületem – mesélte a szakember. Hozzátette: tapasztalatai szerint manapság sok probléma van a párkapcsolatokban, gyakran régóta együtt élő pároknál is megzuhannak a dolgok.– foglalta össze tapasztalatait Mihalec Gábor.A sándorfalvi párterapeuta elmondta, ez az első elismerése, így a díjat nagy becsben tartja majd: doktori oklevele fölé akasztja a falra.– Bár nem a szavazatok alapján kaptam meg a díjat, de megsúgták nekem, hogy rengetegen támogattak ilyen formában is, amiért nagyon hálás vagyok – mondta Mihalec Gábor, aki elárulta, ősszel országjáró előadás-sorozatot tervez, amelynek egyik állomása Szeged lesz.