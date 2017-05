Megkapta a választ tramtrainügyben Lázár János

A kormány határoz a fedezetről



Lapunk információja szerint a támogatási szerződés csak akkor születhet meg, ha megvan a járművek finanszírozására a fedezet, amiről a kormány határoz. Úgy tudjuk, hogy a szerződés aláírásától számított 38 hónapon belül szállítaná le a Stadler az első járműveket, 47 hónapon belül pedig az utolsókat.

Tíz kérdést tett fel Lázár János április 26-án a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak a Szeged–Hódmezővásárhely tramtrainprojekt megdrágulása miatt. A kérdéseket az egész magyar sajtó lehozta, hiszen nyilvánosságra hozta azokat Lázár János A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Hódmezővásárhely országgyűlési képviselője többek között azt kérdezte az NFM-től, hogyan lett a beruházási költség több mint a duplája. Korábban a pálya-korszerűsítésre 13,2, a járműbeszerzésre pedig 10 milliárd forintot terveztek. Ez most 32,5, illetve 16 milliárd forint. Lázár kérte, tisztázza az NFM, mennyibe kerül végül a beruházás, valamint azt is, hogy miért nincs még mindig támogatási szerződés.A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkársága levélben válaszolta meg már a múlt héten Lázár János miniszter tramtrainberuházáshoz kapcsolódó kérdéseit – tájékoztatta lapunkat Arzt Gergely . Az NFM kommunikációs főosztályvezetője nem árulta el a válaszok tartalmát, mint ahogy azt sem, hogy a fejlesztési minisztérium megkötötte-e már a MÁV-Start Zrt.-vel a járművek finanszírozásáról szóló támogatási szerződést.Egy másik szerződést azonban, ha csak feltételesen is, már aláírt a MÁV-Start Zrt. Az államvasutak úgy tájékoztatta lapunkat, hogy május 8-án aláírták a Stadler Rail Valencia S.A.U.-val a tramtrain járműbeszerzési szerződést, amely csak akkor lép hatályba, ha az uniós finanszírozásról szóló támogatási szerződést megkötötte az NFM a MÁV-Starttal.A járműbeszerzésre kiírt közbeszerzési pályázaton csak a Stadler Rail Valencia S.A.U. tett ajánlatot, amely egyenként 6,4 millió euróért (közel 2 milliárd forint) gyártja le a 202 férőhelyes, dízel és villamos üzemmódú járműveket. Szeged és Hódmezővásárhely között nyolc jármű közlekedik majd.Megkérdeztük a Miniszterelnökségtől, hogy Lázár János nyilvánosságra hozza-e a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól kapott válaszokat, illetve hogy az NFM megkötötte-e már a MÁV-Start Zrt.-vel a járművek finanszírozásáról szóló támogatási szerződést. Azt a választ kaptuk, hogy Lázár János megkapta a levelet az NFM-től, amit még alaposan át kell néznie.A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Hódmezővásárhely országgyűlési képviselője továbbra is fontosnak tartja a tramtrainprojektet, de meg kell vizsgálni a beruházás költségeit, illetve azt, hogy megvalósítható-e uniós forrásból – tájékoztatták lapunkat. Lázár bízik abban, hogy megépíthető a Hódmezővásárhelyt Szegeddel összekötő tramtrain, a beruházást áttekintik, és központi kérdés lesz, amikor Orbán Viktor május 26-án a Modern városok programban Hódmezővásárhelyre látogat.