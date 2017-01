Megkezdődött a Korondi utcai rendelő felújítása

A munkálatok során az épület külső hőszigetelést kap, kicserélik a nyílászárókat, valamint leszigetelik a lapostetőt. Újra cserélik az összes válaszfalat és burkolatot a gépészeti és elektromos hálózattal együtt. Mindemellett akadálymentessé teszik a bejáratokat, burkolatba épített vezetősávokat alakítanak ki, és az emeletre lifttel is fel lehet majd jutni. A beruházás összértéke 145 millió forint.



A felújítás ideje alatt a három felnőtt háziorvosi rendelés a MÁV-rendelőintézetben működik, a házi gyermekorvosok és védőnők a gyermekklinika újszegedi részlegén fogadják a betegeket, a fogorvos pedig a Vasas Szent Péter utcában rendel.



Az önkormányzat a most induló orvosirendelő-felújítási programra közel 1 milliárd forintot költ. Új rendelő épül Kiskundorozsmán, megújul a Budapesti körúti orvosi rendelő, továbbá modernizált épületbe költözik a József Attila sugárúti rendelő is.