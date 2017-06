Megkezdődött a strandszezon a megújult Szikin

Teljesen megújulva várja a családokat a hosszúhétvégén a Sziksósfürdő Strand és kemping. Több újításról be tudunk számolni. Például napozóstéget kapott a nagymedence, ami mellett egy új játszóteret is kialakítottak. Emellett a strand kapott egy nagyobb játszóteret is. Felújították a csúzdákat és a tusolókat is.



Láthatóan sokan kilátogattal a strandra a nyári időben, ahol most már a nap elől egy új plázson lehet elbújni. De nem csak a fürdőzők kényelmére gondoltak. A kempingezni vágyók számára is tartogat meglepetséeket a strand, úgyanis a vendégházak is átestek egy teljes renováláson.