Megkezdődött a tiszai szezon Algyőn

Az Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület (ALTE) elnöke, Füzesy István azt mondta, a tavalyi szoboravatón elhangzott, Nepomuki Szent János szobra akkor ér valamit, ha a Tiszát tartalommal töltik meg. Ennek tükrében minden évben vízi szezonnyitót tartanak, így a vízen járók, többek között a horgászok, a kajakosok, vagy a hajózók védelmét kérik a szobortól. A megnyitón részt vettek Dél-Tisza völgyi vízi turizmus fejlesztésére született megállapodás résztvevői, így Óbecse, Magyarkanizsa, Martonos települések, valamint a Magyar Kajak-Kenu Szövetségnek képviselői. A szezonnyitót egy reggeli szemétszüret előzte meg, majd Bakó Tibor szavalta el a Falu a Tisza mellett című versét.Füzesy István hozzátette, a tervek szerint májusban nyitott volna a szabadstrand és a kikötő, viszont a Tisza megmutatta, ki az úr, ezért késett az építkezés. Ezt figyelmeztető jelnek is tartja, tisztelni kell a Tiszát a jövőben is. Megemlítette, a Szegedi Tudományegyetem kutatója, Gyöngyössy Orsolya által készített Nepomuki-szobrokról szóló kutatását, amelynek tanulsága, hogy a szobor legfontosabb jelenkori feladata, „hogy megóvja az őket gondozó, emléküket fenntartó közösséget a kulturális gyökértelenségtől és az identitás-nélküliség veszélyétől." Véleménye szerint Algyő mindent megtesz, hogy ezeknek a feltételeknek megfeleljen, a tiszai programok is ezt szolgálják. Kiemelte, a Tisza a határokat nem ismeri, ezért a fejlesztéseket sem csak Algyőre tervezték, hanem azok az egész térséget szolgálnák. Molnár Áron polgármester elmondta, fontos nap volt a szezonnyitó Algyő életében. Csak közvetlenül a Tiszához köthetően közel 250 millió forintnyi pályázati pénz érkezett Algyőre, így összesen 350 millió forintot költhetnek arra, hogy Algyő újra megtalálja a folyóját. - A Tisza kapcsolatokat is teremt, ezért külön öröm számunkra, hogy határon átnyúló pályázataihoz sikerült társakat találnunk Óbecse és Magyarkanizsa esetében. Jó a kapcsolat Magyarkanizsával és a testvértelepülésünkkel, Martonossal, ezt is szeretnénk tovább fokozni, ne csak a települések vezetése, hanem a lakók is megtalálják a közös hangot - fogalmazott Algyő polgármestere.A fejlesztésekre kitérve elmondta, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség segítségével vízisport-központ jön létre a Fehér-iskolában, míg egy új kikötő épül a parton, amelynek felső részén egy szabadidő-park épülhet. A legkorábbi fejlesztés a június elsején nyíló szabadstrand és a régi kikötő. A polgármester biztos benne, hogy ezek a fejlesztések Algyő lakosságának nagy részét örömmel töltik el, egyúttal azt kívánta, hogy jövőre elmondhassuk, mindenkit megóvott a szent, akik a Tiszára bocsátkoztak. Fazakas Attila algyői plébános a saját történetét mesélte el, mielőtt megáldotta volna a résztvevőket: 2016-ban egy erdélyi barátjával látogatott ki a Tisza közepére, akinek az az ötlete támadt, hogy merüljenek meg a folyóban, viszont ő még sosem volt a Tiszában, a barátja viszont ráadta a mentőmellényt és belelökte. Úgy folytatta, az őseink hagyományát követjük azzal, hogy áldást kérnek a szenttől. Az eseményt követően a Fehér-iskolában a résztvevők megtekinthették a beruházások látványterveit, majd egy közös bográcsgulyásozással zárult az idénynyitó.