Megkönnyítik a diákok dolgát a gimnazisták - Sulibot: információt adhat az órákról, a tanárokról, a rendezvényekről

Plakátot is készítettek – QR-kóddal

Váli Domokos és Zawiasa Bruno a nyári szünetben tovább fejlesztik az ötletüket. Fotó: Karnok Csaba

Az egész országból érdeklődnek az iskolák

Vendég módban a szülők részére is elérhető

Sulibot – ezt a nevet kapta az az alkalmazás, amelyet két szegedi gimnazista, Váli Domokos és Zawiasa Bruno fejlesztett ki annak érdekében, hogy megkönnyítsék a fiatalok mindennapjait. A Sulibot egy diákközpontú, barátságos hangvételű, innovatív rendszer, amely az iskolák számára új lehetőséget teremt a tanulókkal való kapcsolattartásra, és megoldást kínál alapvető adminisztrációs problémákra. A fiatalok megmutatják gyereknek és felnőttnek egyaránt, hogy a közösségi oldal igenis jó, hiszen okosan is lehet azt használni.– A diákok folyamatosan messengereznek, így hozzá vannak szokva a környezethez, ezért döntöttünk úgy, hogy a Facebook-chatre alapozzuk a programot. A chatbot azért is népszerű, mert nem kell újabb applikációt telepíteni a mobiltelefonokra annak érdekében, hogy élni lehessen a Sulibot lehetőségeivel – kezdi a kalauzolást a botok világába Domokos. Majd Bruno máris hozzáteszi, ha az iskolában van Sulibot, akkor egyszerűen csak rá kell keresni, mint az emberekre a Messengerben, és máris kezdődhet a beszélgetés.Megtudtuk, az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola két diákja plakátot is készített, amelyen QR-kódot helyeztek el, így a társaik és a pedagógusok is gyorsabban rátalálnak az iskola botjára.– Éreztük a nyomást, hogy erre igény van! – emeli ki Bruno. Ezt Domokos is alátámasztja, azt mondja, ő sulirádiós, és volt már olyan, hogy egy órakor szóltak, hogy kettőkor előadás kezdődik, de hiába mondták be a rádióban, a diákok fele nem hallotta, aki meg mégis, annak jó része nem értette.– Ezért is jó a Sulibot, hiszen csak gyorsan körbeküldünk egy üzenetet, mert telefonról is tudjuk irányítani, és az iskola 90 százaléka már tud is az eseményről – teszi hozzá.A tizenkettedik évfolyamra készülő fiúk novemberben tervezték meg a fejlesztést, majd az elmúlt tanév utolsó hónapjaiban indították el iskolájukban. Azóta érkezett már hozzájuk megkeresés győri, nyíregyházi és orosházi oktatási intézményekből is, mindannyian igényt tartanak az újdonságra, amelyet a diákönkormányzatok, a pedagógusok és a diákok egyaránt üzemeltethetnek.– Az órák elmaradásáról, az iskolai rendezvényekről és a pedagógusok elérhetőségéről is információt kapnak a tanulók, akik azt is megnézhetik, a tanár jelenleg hol tartózkodhat az iskola területén, ha szükség van rá. Emellett szavazásokon vehetnek részt, beleszólhatnak az iskolai életbe, és különböző témakörökre is feliratkozhatnak, mint például egy futballkupára, így a meccsek előtt értesítést kapnak – részletezi Bruno.– Sőt! A sulirádióban is kérhetnek zenét az iskolások, akik a program játékain keresztül csokit is nyerhetnek. Eldugtunk csokipontokat, például egy frissítésért jár egy pont. Minél több pötty, annál nagyobb esély az édességre. Persze a nyerteseket is a boton keresztül értesítjük – részletezi Domokos, hozzátéve, a szülőknek is jó a találmány, ugyanis a szülői értekezletek időpontjait is folyamatosan rögzítik.A biztonságra is ügyeltek a fejlesztők, ugyanis a bot használatához a diákoknak be kell jelentkezniük az iskolai azonosítójukkal, így a teljes körű funkcionalitást csak ők érhetik el. A nyilvános információk viszont vendég módban is elérhetők, elsősorban a szülők részére.Mindezt ketten, a tanulmányaik mellett csinálják a fiúk, akiknek kitűzött céljuk, hogy minél jobban elterjedjen az újdonság, amelyet az iskolák fél évig ingyen tesztelhetnek, azt követően a szerverhelyért költséget kérnek az ifjak, és persze egy minimális munkadíjat is maguknak.– A szünetben sem állunk le. Új bővítményeken agyalunk, illetve fel kell állítsunk egy stratégiát, hogy a saját sulink mellett más iskolákat hogyan állítsunk be a rendszerünkbe. Jól összedolgozunk, mindig felosztjuk a munkát. És rengeteget tanulunk közben, ez sokkal értékesebb tudás most nekünk, mint egy biológiaóra, de nyilván az iskolai tanulmányainkra is ügyelünk – mondta el kérdésünkre Bruno.Talán nem is meglepő a válasz, hiszen náluk az egész család informatikus, ő is erre a pályára indul, közgazdász informatikus szeretne lenni. Barátja is hasonló szakmát szeretne, Domokos szoftverfejlesztőként képzeli el jövő-jét. Azt mondják, biztonságos hivatások ezek, hisz bőven van rá piac manapság.