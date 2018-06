Megkoronázták az olvasás bajnokait - galéria

A Somogyi-könyvtár idén is könyvkirályokat és könyvhercegeket avatott az ünnepi könyvhéten: azok kerülhettek közéjük, akik a tanévben a legtöbb könyvet elolvasták a számukra kijelöltek közül. A 12. birodalomalapítási és koronázási ceremóniát a városházán tartották, előtte azonban azokat köszöntötték, akik kiállták a próbákat, és ezzel megnyerték a lehetőséget, hogy táborozhassanak a Börzsönyben.Az idei avatóünnepségen új címet is adományoztak: megválasztották az örökös könyvkirályt. Ezt a rangot az kaphatja meg, aki három éven át könyvkirályi magaslatokba jutott. Sebők Liliána Hajnalka lett az első örökös könyvkirály - a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 7. osztályos diákja saját koronát vihetett haza. Ő 110 könyv több mint 16 ezer oldalát olvasta el egy év alatt. - Tanulás után és esténként szoktam könyvet a kezembe venni, gyakorlatilag bármit. Még gyerekkönyveket is szívesen olvasok. Most viszont a Don Quijote van éppen soron - mesélte az örökös könyvkirály.Az idei könyvkirály pontosan ugyanannyit olvasott, mint Liliána. Manqarious Sarah , a Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola negyedikese, aki mellé ha felstócolnánk idén elolvasott könyveit, a kupac magasabb lenne, mint ő maga. Ő egyébként jelenleg Az üveggyerekeket bújja szabadidejében. Udvartartásukba egy alsós és egy fölsős főkönyvherceget, illetve szintén korosztályos bontásban 4-4 könyvherceget választottak. Az örökös könyvkirály pedig bronz-, ezüst- és aranylovagokká ütötte azokat, akik 3, 4 vagy 5 éve tagjai a könyves birodalomnak.Az idei könyvkirályjátékban összesen 64-en vettek részt, minden második gyerek pedig a könyves birodalom tagjává vált.