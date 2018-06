Meglátogattuk a Vadasparkban a kóborló medvét, hétfőn döntenek a további sorsáról - fotók

Kovács Krisztián elmesélte, amikor a medve beért a sándorfalvi erdőbe, csak a nyomát látták, estére viszont azt is elveszítették. - A csapat szétszéledt, de nem sokkal később jött egy bejelentés, hogy a szeméttelepnél van egy lakatlan telken, 50 méterre a lakóházaktól - mesélte a vadász. Az állatot a visszatérő csapat ekkor már hőkamerával kereste, de nem találták. - Egy órával később kaptuk az újabb bejelentést, hogy a helyszíntől egy kilométerre, Sándorfalva Szeged felőli oldalán, a benzinkútnál kilépett egy autós elé, majd az ellenkező irányból aztán vissza is sétált a kocsi előtt az úton.

Fotó: MTI/Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság/Puskás József

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által közzétett, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai által 2018. június 9-ére virradó éjjel készített felvétel a Magyarországon kóborló, majd Sándorfalva közelében befogott medvéről.

Fotó: MTI/Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság/Puskás József

Kovács Krisztián, a Sasér Vadásztársaság hivatásos vadásza pénteken egész nap a medve nyomában volt a hatalmas csapat tagjaként.

Fotó: Kuklis István

A medve sorsáról hétfőn döntenek, addig a Szegedi Vadaspark vendégszeretetét élvezi.

Fotó: Kuklis István

A medve a Szegedi Vadasparkba medveházának egyik elkülönítő helyiségében helyezték el.

Fotó: MTI/Kelemen Zoltán Gergely

az egész országot lázban tartotta az a Szlovákia felől érkezett medve, mely május végén először Nógrád megyében tűnt fel, majd néhány nap alatt gyakorlatilag végigsétálta hazánkat. A héten ért el Csongrád megyébe, látták Tömörkényben, Dócnál viszont már csak a nyomaira bukkantak, a csütörtöki vihar pedig azokat is eltüntette. A Kiskunsági Nemzeti Park, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, a térségi polgárőrségek és a helyi vadásztársaságok munkatársai is keresték, hiszen bár az állat sehol nem viselkedett agresszíven, fontos volt, hogy lakott településektől távol tartsák.- Az volt a célunk, hogy ez a fokozottan védett állat épségben el tudja hagyni az országot. Már az is pontosan meg volt szervezve, hogy a határvédelmi kerítésen hol vezetjük át - mesélt az összehangolt akcióról Kovács Krisztián , a Sasér Vadásztársaság hivatásos vadásza, aki pénteken egész nap a medve nyomában volt a hatalmas csapat tagjaként. - A Kiskunsági Nemzeti Park munkatársai Pest megye határától kísérték, nekünk akkor szóltak, amikor az állat a dóci bekötőnél belépett a vadásztársaság területére.Ez a helyszín már Sándorfalva belterületén van, így a helyzet komolyra fordult. A medve egy 20 hektáros repcetáblába vetette be magát, mellyel szemben már lakóházak vannak. - Több mint száz rendőr biztosította a helyszínt,a táblát pedig körbeálltuk - mesélt az akció csúcspontjáról Kovács Krisztián. - A repcében viszont jól megbújt, két órán keresztül hiába vártuk, hogy valahol felbukkanjon. Végül érkezett a határőrségtől egy teleszkópos hőkamera, amivel már jól meg tudtuk figyelni a medve mozgását. Az állat pedig egyszer csak kisétált elénk az útra.A csapat tagja volt Veprik Róbert , a Vadaspark igazgatója is. Ő a névnapjára kapott színházi előadást hagyta ott péntek este a medve miatt, ő volt ugyanis az egyetlen elérhető személy, akinek altatófegyverre használati engedélye van. Amikor kilépett eléjük a medve, az igazgató pontosan combon lőtte.A szer öt perc alatt altatta el a medvét, ami addig ismét eltűnt a repcében. Tudtuk, hogy egy óránk van felkutatni, utána ugyanis felébred, így csatárláncot alkottunk - beszélt tovább az akcióról Kovács Krisztián, akinek 6 éves német vizslája, Fanni találta meg végül a ragadozót. - Még soha nem találkozott ilyen állattal, nem is mert a közelébe menni, csak jelezte a helyét - mosolygott a vadász.Az országjáró medve platós autón, rendőri felvezetéssel indult el Szeged felé, mellette ott ült Kovács Krisztián is, hogy menet közben is ellenőrizhessék, nem ébred-e fel. Félúton járva érkezett meg a biztonsági szállító láda, ezt követően abban utazott tovább a Vadasparkig.A 2-3 év körüli, 80-100 kilogrammos medve - a korábbi feltételezésekkel ellentétben - valószínűleg nőstény. A 300 kilométeres gyalogtúra után nem volt a legjobb bőrben, Veprik Róbert azonban megerősítette: jól van. Most figyelik a viselkedését, vérvizsgálatot végeznek rajta, a továbbiakról pedig - , így a szabadon engedés idejéről és helyszínéről is - hétfőn, egy minden érintett szerv képviselőiből álló bizottság fog dönteni.A medve viselkedése egyébként a szakembereket is meglepte, túlságosan szelídnek, békésnek tűnik.